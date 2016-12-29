В Липецком РСПП подвели итоги делового года

Власть должна знать, какие вопросы волнуют бизнес, предпринимательскому сообществу необходимо принимать активное участие в диалоге с властью. Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области сегодня является одной из значимых площадок для общения власти и бизнеса, обсуждения насущных проблем. При содействии Липецкого РСПП бизнес и власть выстраивают отношения по значимым вопросам на платформе социального партнерства.

Нынешний год был для предпринимателей непростым. Тем не менее, мониторинг внедрения Стандарта деятельности органов власти по улучшению инвестиционного климата показал — нашему региону есть чем гордиться. Как отметила руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) по Липецкой области, заместитель Председателя Правления Липецкого отделения РСПП, генеральный директор ПАО «Липецккомбанк» Ольга Митрохина, контроль предпринимательского сообщества за внедрением Стандарта позволил Липецкой области войти в число регионов-лидеров по улучшению инвестиционного климата. А два из направлений даже вошли в число лучших практик, рекомендованных к внедрению уже в рамках всей страны. Это «эффективность обратной связи инвесторов и руководства региона» и «поддержка малого и среднего предпринимательства».Так, в нынешнем году энергетикам удалось сократить сроки техприсоединения производственных объектов к сетям, уменьшить количество документации. В «Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», который составляет АНО «Агентство стратегических инициатив» липчанам по данному показателю удалось занять лидирующие позиции.Подготовка квалифицированных кадров для предприятий также не сходит с повестки дня членов РСПП. Липецкая область вступила в международное движение WorldSkills. На базе Липецкого металлургического колледжа создан Региональный координационный центр. Теперь система подготовки рабочих кадров и специалистов региона выходит на новый уровень. Впрочем, члены Липецкого РСПП собираются и в дальнейшем курировать эту тему — слишком много проблем и вопросов накопилось у всех участников процесса: предприятий, образовательных учреждений, представителей власти.Предприниматели активно обсуждали развитие проектов государственно-частного партнерства: сегодня они набирают обороты по всей стране. Липецкая область пока отстает от других регионов, лишь изучая опыт соседей. Среди перспективных направлений, которые могли бы развивать местные предприниматели в рамках государственно-частного партнерства: проекты в сфере ЖКХ, пансионаты по уходу за пожилыми людьми, другие услуги социально-культурной сферы (частные бани и прачечные, кинотеатры и пр.). Вопрос о развитии государственно-частного партнерства будет находиться на контроле регионального бизнес-сообщества в следующем году.Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — важная часть деятельности предпринимателей. Это один из основных способов диалога между властью и бизнесом при подготовке законопроектов, касающихся делового климата. Работа в этом направлении показала — предприниматели готовы работать с законотворцами над проектами актов, чтобы те не оказались сухой формальной отпиской. В Липецкой области ежегодно принимается порядка полутора тысяч нормативных актов, из них процедуру ОРВ, касающегося интересов бизнеса, проходит всё большее количество законопроектов. К сожалению, очень сложно использовать право вето, если предполагаемый закон идет вразрез с интересами бизнеса. Можно лишь убеждать законотворцев изменить ту же формулировку, либо отложить принятие акта: мнение экспертов по оценке регулирующего воздействия носит рекомендательный характер. Члены экспертный группы АСИ предложили расширить полномочия предпринимателей и их обоснованные замечания обязательно учитывать в работе над законом. Данное направление останется на контроле Липецкого отделения РСПП.Слабая кооперация между крупным и малым бизнесом не позволяет максимально развивать инвестиционный потенциал региона. Большие компании готовы отдавать на аутсорсинг малому бизнесу изготовление тех же комплектующих или работу над отдельными этапами общего технологического цикла. Однако строгие рамки лишают ряд предприятий возможности стать сателлитами крупных производств. Так, под программу софинансирования пока что подходят лишь заемщики первой категории, из промышленных предприятий на территории региона таковых единицы. Достаточно жесткие требования предъявляются к залоговому обеспечению — это должно быть только ликвидное имущество. Сыграл против промышленного сектора и перекос в субсидировании — в последнее время большое внимание уделялось аграрному сектору, из 5,4 млрд. рублей, выделенных государством на поддержку бизнеса в нынешнем году, 5,2 млрд направлены в АПК. Деятельность Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, в частности, ее «Программа 6,5», при которой участники могут рассчитывать на льготное фондирование до 3 лет и процентную ставку по кредиту до 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% - для среднего бизнеса могла бы помочь. К теме кооперации между малым и средним бизнесом, создании инструментов для контроля поставщиков, их соответствия, предприниматели планируют вернуться в следующем году.У предпринимателей и промышленников остаются вопросы и проблемы, требующие решения, и в новом году силы членов Липецкого РСПП также будут направлены на их преодоление. Самое важное, что ожидает бизнес от государства - это предсказуемость проводимой политики. Тогда доверие к власти, которое достигается конкретными делами на всех уровнях власти, защитой прав собственности, снижением административных барьеров, может сподвигнуть бизнес на долгосрочные и по-настоящему инновационные проекты. Однако эти вопросы невозможно решить без активного участия самого бизнеса. Объединение промышленных и предпринимательских организаций области, отстаивание их интересов и взаимодействие с государственной властью на всех уровнях, а также поддержание делового микроклимата в предпринимательской среде было и остается главной целью деятельности Липецкого РСПП.