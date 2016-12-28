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НовостиОбщество

В районах Липецкой области начали подводить итоги конкурса новогоднего убранства

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28 декабря 2016 г., 11:51
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Первыми отчитались в Тербунском районе

В декабре во всех районах и городах Липецкой области проводятся традиционные конкурсы новогоднего оформления территорий и зданий. Где-то победители получают серьезные денежные поощрения, ценные призы, а где-то - большое человеческое спасибо как от руководства муниципалитетов, так и от земляков.

Первыми подвели итоги новогоднего оформления, опубликованные в газете "Маяк", в Тербунском районе.

В номинации "Лучшая территория сельского поселения" места распределились следующим образом:

1 место- администрация сельского поселения Солдатский сельсовет. 
2 место – администрация сельского поселения Тербунский Второй сельсовет. 
3 место-администрация сельского поселения Борковский сельсовет. 

 "Лучшее предприятие, организация": 
1 место - ОАО «Ремстройсервис». 
2 место- Тербунский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр». 
3 Государственное учреждение здравоохранение «Тербунская межрайонная больница». 

 "Лучший объект соцкультбыта": 
1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Тербуны. 
2 место - муниципальное автономное учреждение культурно-спортивный комплекс. 
3 место - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Школа искусств». 

"Лучшая усадьба". 
1 место- Жданов Евгений Алексеевич- сельское поселение Большеполянский сельсовет. 
2 место- Игрунов Юрий Витальевич, Саввин Алексей Дмитриевич – сельское поселение Тульский сельсовет, Лесникова Людмила Ивановна- сельское поселение Большеполянский сельсовет, Моргачев Александр Владимирович -сельское поселение Тербунский Второй сельсовет, Зуев Сергей Алексеевич- сельское поселение Борковский сельсовет.
Теги новости: конкурс, новый год,
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