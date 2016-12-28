В районах Липецкой области начали подводить итоги конкурса новогоднего убранства

Первыми отчитались в Тербунском районеВ декабре во всех районах и городах Липецкой области проводятся традиционные конкурсы новогоднего оформления территорий и зданий. Где-то победители получают серьезные денежные поощрения, ценные призы, а где-то - большое человеческое спасибо как от руководства муниципалитетов, так и от земляков.
Первыми подвели итоги новогоднего оформления, опубликованные в газете "Маяк", в Тербунском районе.
В номинации "Лучшая территория сельского поселения" места распределились следующим образом:
1 место- администрация сельского поселения Солдатский сельсовет.
2 место – администрация сельского поселения Тербунский Второй сельсовет.
3 место-администрация сельского поселения Борковский сельсовет.
"Лучшее предприятие, организация":
1 место - ОАО «Ремстройсервис».
2 место- Тербунский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр».
3 Государственное учреждение здравоохранение «Тербунская межрайонная больница».
"Лучший объект соцкультбыта":
1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Тербуны.
2 место - муниципальное автономное учреждение культурно-спортивный комплекс.
3 место - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Школа искусств».
"Лучшая усадьба".
1 место- Жданов Евгений Алексеевич- сельское поселение Большеполянский сельсовет.
2 место- Игрунов Юрий Витальевич, Саввин Алексей Дмитриевич – сельское поселение Тульский сельсовет, Лесникова Людмила Ивановна- сельское поселение Большеполянский сельсовет, Моргачев Александр Владимирович -сельское поселение Тербунский Второй сельсовет, Зуев Сергей Алексеевич- сельское поселение Борковский сельсовет.