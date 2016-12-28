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НовостиОбщество

Жителям липецкой многоэтажки подарили новую крышу

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28 декабря 2016 г., 11:51
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Жителям липецкой многоэтажки подарили новую крышу

Сергей Иванов решил задачу, которая оказалась не по зубам «народному мэру» Гулевскому.

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В этот понедельник на оперативном совещании у главы Липецка председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лисаконов сообщил Сергею Иванову о решении проблемы жителей дома №15 по улице Хорошавина, которым заменили старую крышу на новую.

Проблемы у жильцов трехподъездной десятиэтажки начались около десяти лет назад, когда у их дома 2001-го года постройки прохудилась крыша. С тех пор ситуация только усугублялась. В поисках разрешения ситуации жители куда только не обращались, разве что президентам России Медведеву и Путину не писали писем. Однако всякий раз в департаменте ЖКХ их отфутболивали на прежние позиции. Никто из председателей ведомства - ни Николай Корвяков, ни Николай Сизоненко, ни Сергей Давыдов, ни Вячеслав Хе - не смогли ничем конкретным помочь жителям, у которых к тому времени в буквальном смысле этого слова крыша превратилась в решето, и с технического этажа сквозь дыры в потолке можно было увидеть небо.

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При обследовании этого дома специально назначенной комиссией выяснилось, что еще на этапе проектирования, а затем и строительства, были грубо нарушены архитектурные и строительные нормы. В итоге началось разрушение ограждающих конструкций стен и чердака. Газосиликатные блоки рассыпались, профлист сгнил. Эксперты пришли к выводу, что технический этаж дома мог обрушиться в любой момент.

Проблему решил новый глава Липецка Сергей Иванов. Причем незаурядным, ни разу не применявшимся до этого случая способом. Чтобы изыскать средства на реконструкцию чердака и кровли, мэрия заключила тройственное соглашение с ФКР региона и с подрядной организацией, ООО «РСУ-Универсал». В срочном порядке дом включили в Краткосрочный план капремонтов МКД на этот год, и в короткий срок, за два с половиной месяца, жители дома получили новую крышу.

- Мы не смогли разыскать ЗАО «Бета ЛМС», строительную организацию, которая построила этот дом. По данным департамента строительства и архитектуры администрации города, она не существует. Поэтому не нашлось, кому выставить претензии, - сообщил GOROD48 заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Вячеслав Каретников.

Капремонт крыши обошелся в 11,6 млн рублей. Работы профинансировали вскладчину: 4,6 млн рублей из своего резервного фонда выделил глава Липецка Сергей Иванов, 3 млн рублей нашлись в департаменте ЖКХ, 4 млн рублей потратил ФКР области.
Теги новости: ФКР, мэрия, Сергей Иванов
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28 декабря 2016 г., 12:01
подарили? сделать свою работу - это подарить?? а кто принимал дом при сдаче, кто принял полудоделанный дом?
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