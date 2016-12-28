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НовостиОбщество

В Липецком краеведческом музее открылась выставка "Свет Вифлеемской звезды"

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28 декабря 2016 г., 11:22
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В Липецком краеведческом музее открылась выставка "Свет Вифлеемской звезды"
Фото: w.tbclib.ru

Выставка посвящена празднику Рождества Христова.

На выставке представлено около 100 предметов  XVIII-XXI вв. Особый интерес представляют православные иконы «Беседа» и «Господь Вседержитель» XVIII века, а также светские портреты Святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского, чья жизнь и деятельность непосредственно была связана с Липецким краем. Портрет Святителя Тихона Задонского выполнен известным  русским художником А.И Корзухиным.. Среди экспонатов выставки – богатая коллекция книг по истории и технике иконописи, изданных весьма ограниченным тиражом в XX-XXI вв., а также собрание   редких  изданий Библии и Евангелия, одно из которых – напрестольное Евангелие -датируется  1892 годом  и имеет металлический оклад с изображением  четырех евангелистов на верхней крышке.  Посетители выставки познакомятся с живописными работами А.А. Удодова, члена Союза художников России, изображающими внешний и внутренний вид монастырей и церквей Липецкой области.

На выставке также представлены две иконы: «Беседа» (конец XIX – начало XX века) и «Господь Вседержитель» (XVIII век). Беседная икона Пресвятой Богородицы называется так потому, что на ней изображаются Божья Матерь и святитель Николай Мирликийский, беседующие с пономарём Георгием (по прозванию Юрыш). Это событие произошло вскоре после явления Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, в 1389 г., когда Сама Пресвятая Богородица повелела пономарю Георгию сказать, чтобы над новоустроенным в Её честь храме в Тихвине поставили деревянный крест, а не железный. На месте этого явления была построена часовня во имя святителя Николая Чудотворца. Часовня горела несколько раз (причём первый раз в 1390 г.).

Господь Вседержитель – икона, которую можно увидеть в каждом православном храме, обычно она находится в центральной купольной части церкви. На иконе Христос предстает перед нами облаченным в гиматий и хитон. Лик Спасителя отражает возраст Христа периода проповедничества: у Него прямые гладкие волосы, спускающиеся на плечи, небольшие усы и короткая борода. Правая Его рука благословляет, левая поддерживает закрытое или раскрытое Евангелие.

Дополняет выставку коллекция отечественных рождественских открыток начала XX века, сообщает краеведческий музей.

Теги новости: выставка, музей
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