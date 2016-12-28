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НовостиОбщество

Социальную реабилитацию прошли 410 детей из неблагополучных семей

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28 декабря 2016 г., 11:00
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Социальную реабилитацию прошли 410 детей из неблагополучных семей

Большинство детей возвращаются в семьи, но некоторых приходится направлять в интернаты.

Итоги работы в 2016 году учреждений поддержки семьи, материнства и детства подвели на региональном семинаре, состоявшемся на базе Задонского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». С основным докладом выступила заместитель начальника управления социальной защиты населения Липецкой области Анна Шамаева.

"Социальную реабилитацию в учреждениях социальной защиты населения для несовершеннолетних по состоянию на 1 декабря этого года проходили 410 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение.

Главная задача специалистов учреждений - сохранение кровной семьи ребёнка, её реабилитация и поддержка. Для этого используются комплексные подходы в работе с родителями, детьми. О результативности этой деятельности говорят следующие цифры: из 283 детей, реабилитация которых к настоящему времени завершена, большинство - 173 ребёнка - возвращены в родные семьи.  45 детей переданы под опеку и в приемные семьи, 19 детей направлены в государственные учреждения образования, 46 детям предоставлены другие формы жизнеустройства.

По информации на начало декабря в области работает двадцать семейных воспитательных групп, в которых воспитывается 29 детей. А всего с 2002 года было открыто 190 таких групп, в которых реабилитацию прошли 268 несовершеннолетних.

Большая работа по профилактике семейного неблагополучия и предотвращения насилия в отношении детей, а также по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, ведется специалистами Кризисного центра помощи женщинам и детям. К началу декабря они уже помогли 13 691 жителю Липецкой области, консультируя обратившихся  непосредственно в центр или позвонивших по телефону доверия, принимая нуждающихся в стационарном отделении, ведя просветительскую деятельность", - сообщает управление соцзащиты Липецкой области.

Теги новости: соцзащита,
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