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НовостиОбщество

Липецкие парки предлагают украсить местными игрушками

Рекомендую
0
28 декабря 2016 г., 10:58
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Липецкие парки предлагают украсить местными игрушками

Например, танцующими медведями.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Кузнецов вынес на суд интернет-активистов предложение об украшении парков Липецка романовскими глиняными игрушками.

- Среди «романушек» множество разнообразных образов: царственные индюки, петухи с гребнем-полусолнцем, быки с тонкими полосками «инея», утки с целым ожерельем утят и такие сложные композиции как барыни-«романушки», танцующие медведи, всадники-«казаки». Предлагаю сделать увеличенные композиции романовской игрушки из арт-бетона от 1 до 1,5 м в высоту, разрисовать композиции яркими красками и установить их в парках города как часть наследия нашего края, - раскрывает идею автор.

Предложение об украшении парков Липецка игрушками будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 15 января. Если затея наберет свыше 500 положительных отзывов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
Теги новости: Предложение, инициатива, парк, игрушка
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Катерина
28 декабря 2016 г., 11:24
Дорогие жители г.Липецка! По-моему, в парки ходят отдохнуть на природе, полюбоваться деревьями, цветами. А кому хочется посмотреть на статуи, те ходят в музеи, на вернисажи и выставки. Давайте будет как в поговорке:мухи - отдельно, а щи - отдельно!
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