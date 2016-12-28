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НовостиВ России

Зацепинг приравняли к самоубийству

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28 декабря 2016 г., 11:24
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Зацепинг приравняли к самоубийству

Роспотребнадзор пришел к выводу, что катание подростков на крышах поездов и сцепках вагонов является одной из форм суицида.

Роскомнадзор блокирует сообщества зацепинга в Сети, поскольку это экстремальное развлечение является одной из форм суицида и потому его пропаганда противозаконна.

Об этом заявил «Известиям» официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Блокировки осуществляются на основании экспертных заключений Роспотребнадзора. В настоящий момент по нашим требованиям администрациями соцсетей заблокированы 65 тематических групп», – сообщил он.

По его словам, эксперты Роспотребнадзора пришли к выводу, что зацепинг – одна из форм суицидального поведения, при которой человек, не имея достаточной силы воли покончить с собой начинает «играть со смертью», искать так называемы пограничные ситуации.

При зацепинге подростки цепляются за выступающие части вагонов поездов, или залезают на крышу состава и таким образом «путешествуют».

Сам зацепинг вошел в моду относительно недавно и если, по данным транспортной полиции центрального федерального округа в 2011 году было всего два случая травмирования, то в 2016 уже насчитывалось 25 погибших, большинство из которых – несовершеннолетние.

Теги новости: Роскомнадзор
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