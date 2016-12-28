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НовостиВ России

Чижов рассказал о перспективах отмены санкций ЕС против России

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28 декабря 2016 г., 10:41
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Постпред РФ при Евросоюзе поделился анализом текущего положения дел в отношениях между Брюсселем и Москвой.

В Европе постепенно накапливается критическая масса для отмены антироссийских санкций, однако пока рано делать прогнозы о том, когда именно эта линия европейской политики будет пересмотрена, заявил «Известиям» постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Он отметил, что смене антироссийского курса Европы может отчасти способствовать и смена власти в США. Но сейчас, по его словам, сторонники отмены санкций ЕС против России пока не набрали необходимую силу.

— В ЕС идет процесс накопления некой критической массы в пользу пересмотра конфронтационной линии. На сегодняшний день такой критической массы пока нет. Посмотрим. Как только она будет накоплена, тогда и начнется процесс выхода из тупика, — сказал Чижов.

По его словам, изменению политики ЕС могут способствовать и итоги выборов во Франции и Германии. В этих странах, отметил он, есть достаточное число политиков, которые смотрят на отношения с Москвой иначе, нежели нынешние власти. При этом он призвал не считать всех популистов в Европе однозначно сторонниками сближения с Россией.

— По крайней мере, многие потенциальные кандидаты на победу в этих выборах декларируют более разумные точки зрения в отношении России, нежели то, что мы слышим от некоторых представителей действующих политических элит, — сказал постпред.
Теги новости: санкции
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