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НовостиОбщество

Липецкая область в пятерке лидеров "Индекса Оливье"

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28 декабря 2016 г., 10:15
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Липецкая область в пятерке лидеров "Индекса Оливье"
Фото: kulinarki.com

Союз агропромышленников подсчитал во сколько обойдется приготовить салат "Оливье" в разных регионах России

Уже по многолетней традиции  Союз агропромышленников подсчитал, во сколько обойдется жителям регионов  страны самый популярный салат на праздничном столе – «Оливье». Союз агропромышленников не стал менять состав ингредиентов, который использовался в прошлогоднем рейтинге, чтобы максимально точно проследить, как за год изменились цены на необходимые продукты.

Рецепт «Оливье» был таков: колбаса вареная – 300 г; яйца куриные – 5 шт.; картофель – 200 г; морковь – 100 г; лук – 100 г; огурец свежий – 100 г; яблоко – 100 г; майонез – 150 г; зеленый консервированный горошек – 1 банка. 

В сравнении с показателями 2015 года средняя стоимость салата в России выросла на 2,18%. А где же можно приготовить самый бюджетный салат «Оливье»?

Место 1. Республика Мордовия прочно закрепилась в рейтинге, и уже второй год занимает первое место. В 2016 году приготовление «Оливье» в регионе обойдется в 182,91 рубля. Сэкономить позволят овощи, стоимость которых ниже, чем в целом по стране.

Место 2. Республика Калмыкия также не изменила свое положение. В этом году калмыкам для приготовления салата придется заплатить 188, 04 рублей. В республике невысокая цена на вареную колбасу, поэтому «Оливье» в регионе является довольно бюджетным.

Место 3. На этот раз республика Татарстан расположилась на третьем месте. В предыдущем году стоимость салата в регионе не дотянула до пятерки лидеров, а вот в 2016 году Татарстан переместился сразу на третье место. Чтобы приготовить «Оливье» в уходящем году, татарам стоит заплатить за продукты 196,27 рублей, что, кстати, ниже цены 2015 года на 1%.

Место 4 – Волгоградская область. В этом году стоимость салата равна 197,38 рублям, а в сравнении с 2015 годом стоимость снизилась, как и у Татарстана, на 1%. В регионе за текущий год цены на все ингредиенты сократились в среднем на 3 рубля, что не может не радовать волгоградцев.

Место 5. Закрывает пятерку лидеров с самым доступным «Оливье» в уходящем году Липецкая область. Положение региона в рейтинге ухудшилось: стоимость салата выросла на 3% до 197,74 рублей. Но липчанам не стоит расстраиваться, ведь в сравнении со среднероссийскими ценами область показывает неплохой результат.

Не столь оптимистична ситуация в Чукотском автономном округе, где приготовление «Оливье» значительно ударит по карману жителей. В регионе стоимость салата достигла целых 526,76 рублей. В разы дешевле, хотя далеко не бюджетное «Оливье», смогут поставить на стол жители соседнего Камчатского края, в котором для салата придется потратить 374,91 рубля.

Магаданская область и Ненецкий автономный округ тоже не могут похвастаться приятными ценами на продукты в преддверии новогодних праздников. В этих регионах, чтобы угостить гостей традиционным салатом, жители заплатят 368,05 рублей и 367,76 рублей. В Сахалинской области цена на «Оливье» также перевалила за отметку 300 рублей и в конце текущего года достигла уровня 317,48 рублей.


Теги новости: салат Оливье,
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сёрфер
28 декабря 2016 г., 10:33
задолбали пичкать ни кому не нужной статистикой! 300р салат, 1000р новогодний стол! понятно что обыватель уже давно за человека не считается, а воспринимается как безголосое быдло! вы хотя бы не так ярко выражено это делайте! ведь если отжать у всех "корумпированных" то бабло которое они у населения забрали то вся страна может в отпуск на год уйти!
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