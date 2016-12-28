Восемь человек пострадали в авариях за сутки

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 декабря на улице Гагарина в Липецке 51-летний водитель «КамАЗа» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Сузуки» под управлением 37-летнего мужчины. В результате водитель и 33-летняя пассажирка иномарки получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.В Задонском районе в 12.20 на автодороге «Дон» 45-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. В результате мужчина после оказания помощи был отпущен.В Усмани в 12.05 на улице Карла Маркса 59-летний водитель «ВАЗ-21099» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Ниссаном» под управлением 28-летнего мужчины. В результате оба водителя и по одному пассажиру каждого автомобиля получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 847 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 440, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 58.