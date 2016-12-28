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НовостиОбщество

Лебедянский коммерсант не успел продать 49 «фанфуриков»

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28 декабря 2016 г., 10:11
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Лебедянский коммерсант не успел продать 49 «фанфуриков»
Фото http://73online.ru

Отговорка :это не спирт, а лосьон" перестала действовать.

В ходе рейда в лебедянском районе был обнаружен киоск, где, несмотря на недавний запрет, спокойно торговали лосьоном «Боярышник».

В итоге у коммерсанта были изъяты 49 единиц «Боярышника», а также тоника «Медовый» и спирта «Вита-Септ». Образцы  косметических средств направлены на проведение исследований.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, - сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Любопытно, что в рейде прокуратуры и полиции Лебедянского района участвовал и главный врач ТО УРПН по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах.

Теги новости: Фанфурики, спирт, опасность, здоровье, смерть.
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сёрфер
28 декабря 2016 г., 10:17
ахаха) вот мучает меня вопрос) а почему вы комерсов то дёргаете? вы коль уж на то пошло закрывайте к едрене фене производство) ан нет) как же закроешь там же юристы и налоги) вот и дёргаете как всегда в нашей родине самое слабое звено и радуетесь что борьба не останавливается даже ночью)
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