Лебедянский коммерсант не успел продать 49 «фанфуриков»

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Отговорка :это не спирт, а лосьон" перестала действовать.

В ходе рейда в лебедянском районе был обнаружен киоск, где, несмотря на недавний запрет, спокойно торговали лосьоном «Боярышник».

В итоге у коммерсанта были изъяты 49 единиц «Боярышника», а также тоника «Медовый» и спирта «Вита-Септ». Образцы косметических средств направлены на проведение исследований.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, - сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Любопытно, что в рейде прокуратуры и полиции Лебедянского района участвовал и главный врач ТО УРПН по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах.