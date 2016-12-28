Липецких скинхедов будет судить суд присяжных

Ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей заявил один из обвиняемыхДело убийц брянского музыканта Александра Чижикова рассмотрит суд присяжных, об этом «Брянским новостям» сообщил адвокат Руслан Мамедов.
По его словам, уголовное дело в соответствии с действующим законодательством подсудно Брянскому облсуду. Во вторник, 26 декабря, один из обвиняемых, закончив ознакомление с материалами уголовного дела, заявил ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей.
Накануне двоим жителям Липецка, арестованным за расправу с брянским музыкантом Александром Чижиковым, следователи предъявили обвинение в убийстве по сговору из-за ненависти в отношении социальной группы людей.
Ночью 28 июля 19-летний юнец и его 21-летний приятель заметили на улице Луначарского спавшего возле отопительной трубы пьяного мужчину – им оказался 46-летний основатель рок-группы «Ответ Чемберлену» Александр Чижиков. Приняв его за бомжа, отморозки исполосовали музыканта ножом. Как выяснилось, злоумышленники являлись сторонниками движения, которое пропагандирует ненависть к бродягам и алкоголикам. Один из арестантов полностью признал вину, его подельник продолжает настаивать на своей невиновности.
По мнению адвоката Мамедова, расследование было проведено небрежно.
- Только через 18 дней с момента фактического задержания 19-летнего жителя города Липецка следователь спросил у арестованного в какой одежде он находился в городе Брянске в день совершения им убийства, - пояснил Руслан Мамедов.
Защитник сообщил, что одежда, обувь у обвиняемого следствием вообще не изымались, необходимые экспертизы по ним не проводились.
- Следствие при предъявлении обвинения в окончательной редакции не разграничило какое орудие использовали каждый из двух обвиняемых по делу при причинении телесных повреждений брянскому рок-музыканту Чижикову, - отметил адвокат.
Как сообщал GOROD48, подозреваемые в убийстве лидера группы «Ответ Чемберлену» Александра Чижикова были задержаны 11 августа сотрудниками брянского УМВД, совместно с липецким ОМОН в Липецке.
Задержанные являются приверженцами радикального молодежного течения националистического толка. Собирались они в частном доме в районе Сокол, где у одного из участников группировки был оборудован спортивный зал, так называемая качалка.
На группу вышли в результате оперативной разработки: подозреваемые попали в объектив камер наружного наблюдения во время убийства рок-музыканта.
По данным GOROD48, липчане прибыли в Брянск на встречу с единомышленниками и с лидером неформального молодежного объединения.
Как сообщил СУ СК РФ по Брянской области, в последствии следователи получили достаточные данные, подтверждающие, что фигуранты уголовного дела являлись сторонниками неформального движения, агрессивно пропагандирующего нетерпимое отношение к лицам, злоупотребляющими спиртными напитками и ведущими асоциальный образ жизни. Руководствуясь такими убеждениями, молодые люди, не задумываясь, лишили жизни человека, которого из-за неопрятного внешнего вида посчитали лицом без определенного места жительства.