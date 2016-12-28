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Липецких скинхедов будет судить суд присяжных

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28 декабря 2016 г., 08:36
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Липецких скинхедов будет судить суд присяжных

Ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей заявил один из обвиняемых

Дело убийц брянского музыканта Александра Чижикова рассмотрит суд присяжных, об этом «Брянским новостям» сообщил адвокат Руслан Мамедов.

По его словам, уголовное дело в соответствии с действующим законодательством подсудно Брянскому облсуду. Во вторник, 26 декабря, один из обвиняемых, закончив ознакомление с материалами уголовного дела, заявил ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей.

Накануне двоим жителям Липецка, арестованным за расправу с брянским музыкантом Александром Чижиковым, следователи предъявили обвинение в убийстве по сговору из-за ненависти в отношении социальной группы людей.

Ночью 28 июля 19-летний юнец и его 21-летний приятель заметили на улице Луначарского спавшего возле отопительной трубы пьяного мужчину – им оказался 46-летний основатель рок-группы «Ответ Чемберлену» Александр Чижиков. Приняв его за бомжа, отморозки исполосовали музыканта ножом. Как выяснилось, злоумышленники являлись сторонниками движения, которое пропагандирует ненависть к бродягам и алкоголикам. Один из арестантов полностью признал вину, его подельник продолжает настаивать на своей невиновности.

По мнению адвоката Мамедова, расследование было проведено небрежно.

- Только через 18 дней с момента фактического задержания 19-летнего жителя города Липецка следователь спросил у арестованного в какой одежде он находился в городе Брянске в день совершения им убийства, - пояснил Руслан Мамедов.

Защитник сообщил, что одежда, обувь у обвиняемого следствием вообще не изымались, необходимые экспертизы по ним не проводились.

- Следствие при предъявлении обвинения в окончательной редакции не разграничило какое орудие использовали каждый из двух обвиняемых по делу при причинении телесных повреждений брянскому рок-музыканту Чижикову, - отметил адвокат.

Как сообщал GOROD48, подозреваемые в убийстве лидера группы «Ответ Чемберлену» Александра Чижикова были задержаны 11 августа сотрудниками брянского УМВД, совместно с липецким ОМОН в Липецке.

Задержанные являются приверженцами радикального молодежного течения националистического толка. Собирались они в частном доме в районе Сокол, где у одного из участников группировки был оборудован спортивный зал, так называемая качалка.

На группу вышли в результате оперативной разработки: подозреваемые попали в объектив камер наружного наблюдения во время убийства рок-музыканта.

По данным GOROD48, липчане прибыли в Брянск на встречу с единомышленниками и с лидером неформального молодежного объединения.

Как сообщил СУ СК РФ по Брянской области, в последствии следователи получили достаточные данные, подтверждающие, что фигуранты уголовного дела являлись сторонниками неформального движения, агрессивно пропагандирующего нетерпимое отношение к лицам, злоупотребляющими спиртными напитками и ведущими асоциальный образ жизни. Руководствуясь такими убеждениями, молодые люди, не задумываясь, лишили жизни человека, которого из-за неопрятного внешнего вида посчитали лицом без определенного места жительства.

Теги новости: скинхеды, Чижиков, убийство,
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