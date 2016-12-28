В «десятке» лучших спортсменов Липецкой области-2016 больше всего гребцов и стрелков

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Итоги спортивного года - ноль олимпийских медалей, а единственную награду прошлых лет и ту отобрали.

Сегодня в Липецке подвели итоги спортивного 2016-го года. В частности, были названы десять лучших спортсменов региона, «десятка» тренеров, лучшие молодые спортсмены и спортсмены-инвалиды.

Отметим, что все «десятки» называются в алфавитном порядке – без деления на первые, вторые и последующие места.



Олимпийцы - лучшие...



Лауреатов-2016 определили по самому простому принципы, включив туда тех, кто выступал на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро или был включен в состав команды, но не поехал на главные соревнования четырехлетия из-за позиции МОК.

Больше всего в списке представителей академической гребли – четыре человека: Алексей Викулин, Лев Гриценко, Алевтина Савкина, Александр Чаукин. Трех представителей делегировала в список лучших стендовая стрельба - Антона Астахова, Татьяну Барсук и Виталия Фокеева. Также лауреатками стали легкоатлетки Елена Коробкина и Марина Пантелеева, пловчиха на марафонские дистанции Анастасия Крапивина.

Напомним, что в Рио-2016 Липецкая область вновь не завоевала ни одной награды. Более того, наш регион лишился и единственной олимпийской медали, завоеванной в предыдущие годы, поскольку участницу эстафетной команды Людмилу Литвинову лишили «серебра»-2008 из-за положительной допинг-пробы ее партнерши по команде. В итоге как не было у Липецкой области ни одной олимпийской медали, так и нет.



... А неолимпийцы - титулованные



Зато порадовали в 2016 году представители неолимпийских видов спорта - правда, наградили всего пятерых лауреатов. Максим Бочарников выиграл чемпионат Европы по панкратиону; елецкий гиревик Алексей Кравцов стал чемпионом мира; Евгений Покачалова выиграла чемпионат мира по универсальному бою; Марат Татаркулов – чемпионат мира по борьбе на поясах. Андрей Соловьев стал вице-чемпионом Европы по ушу – правда он, давным-давно выступает не за Липецкую область, а за Москву, но на малой родине никого этот факт не смутил.



Честолюбивые дублеры



Десятка лучших молодых спортсменов-2016 выглядит так: Светлана Воронина (дзюдо), Валерия Ермакова (плавание в открытой воде), Даниил Зимарев, Юлия Савельева, Юлия Туголукова (все - стендовая стрельба), Екатерина Копаева, Елизавета Корниенко, Юлия Севостьянова (все – гребной спорт), Валерия Кучина (легкая атлетика), Татьяна Шкред (пулевая стрельба).



Инвалиды бегают и прыгают



В «десятке» лучших спортсменов-инвалидов: аж семеро представителей легкой атлетики - Алена Бахаева, Виктория Лаврентьева, Егор Меркулов, Артур Минеев, Сергей Никишов, Анна Панасенко, Валентина Степаненко, а также Валерий Кондауров и Марина Чижова (настольный теннис), Павел Шматов (спортивное ориентирование).



Лучшие тренеры



Десять лучших тренеров: Ольга Батурина, Елена Дудник, Ирина Кравчук (все – стендовая стрельба), Лидия Власевская (плавание в открытой воде), Елена Воронова, Александр Зюзин, Александр Стреляев (все – академическая гребля), Борис Клюжев, Валерий Хоровцев (легкая атлетика), Илья Яскевич (пулевая стрельба).