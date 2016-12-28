Искать:
28
Среда, 28 декабря 2016 г.01:18
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липецких летчиков над Балтикой сопровождали самолеты НАТО

Рекомендую
0
27 декабря 2016 г., 23:57
225
Изменить шрифт
Липецких летчиков над Балтикой сопровождали самолеты НАТО
Фото: redstar.ru

Летчики Липецкого авиацентра доставили новый самолет Су-30СМ на Балтфлот.

Торжественная встреча самолёта, который вошёл в состав штурмовой эскадрильи авиационной базы БФ, состоялась на аэродроме в Черняховске, пишет "Красная Звезда".

Начальник морской авиации БФ полковник Андрей Костерин по случаю прибытия Су-30СМ на Балтийский флот отметил: 

– Мы долго этого ждали. Первые самолёты, которые должны были прийти на Балтику, ушли на Черноморский флот. Теперь очередь дошла и до нас. Сейчас мы получили один самолёт Су-30СМ, в следующем году прибудут ещё несколько аналогичных самолётов. 

Прибытия Су-30СМ в авиабазе ждали с нескрываемым интересом. Ещё бы! На Балтику минимум последние 25 лет не поступало ни одного нового самолёта. 

Доставившие на флот новый Су-30СМ лётчики Липецкого авиационного центра старший инструктор – лётчик подполковник Юрий Спрядышев и командир звена майор Максим Ситников делятся впечатлениями от полёта: 

– Мы прошли над Балтийским морем. Повышенный интерес к этому самолёту проявили военные НАТО.  Нас сопровождали натовские разведчики, поочерёдно сменявшие друг друга... Су-30СМ – уникальная машина. Она показала свои боевые качества на юге. Самолёт достоин своего времени. Все боевые возможности, которые в него заложены, реализованы. Поэтому личный состав авиабазы на Балтике должен гордиться, что у него теперь есть такой самолёт!

Теги новости: авиацентр, самолет,
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Штурмовики Липецкого авиацентра уничтожили колонну бронетехники условного противника
Штурмовики Липецкого авиацентра уничтожили колонну бронетехники условного противника
25.10.2016 17:14:46
10
1796
Лётчики из Карелии прошли подготовку в Липецке
Лётчики из Карелии прошли подготовку в Липецке
14.11.2016 14:34:41
2
872
Липецкие летчики тренируются наносить удары по колоннам бронетехники
Липецкие летчики тренируются наносить удары по колоннам бронетехники
17.11.2016 11:11:49
8
1089
Курские летчики начали переподготовку в Липецком авиацентре
Курские летчики начали переподготовку в Липецком авиацентре
28.11.2016 20:17:26
4
1061
Курские летчики в Липецке учатся летать на новых самолетах
Курские летчики в Липецке учатся летать на новых самолетах
13.12.2016 08:17:46
4
688
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро