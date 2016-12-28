Липецких летчиков над Балтикой сопровождали самолеты НАТО

Фото: redstar.ru

Летчики Липецкого авиацентра доставили новый самолет Су-30СМ на Балтфлот.

Торжественная встреча самолёта, который вошёл в состав штурмовой эскадрильи авиационной базы БФ, состоялась на аэродроме в Черняховске, пишет "Красная Звезда".

Начальник морской авиации БФ полковник Андрей Костерин по случаю прибытия Су-30СМ на Балтийский флот отметил:

– Мы долго этого ждали. Первые самолёты, которые должны были прийти на Балтику, ушли на Черноморский флот. Теперь очередь дошла и до нас. Сейчас мы получили один самолёт Су-30СМ, в следующем году прибудут ещё несколько аналогичных самолётов.

Прибытия Су-30СМ в авиабазе ждали с нескрываемым интересом. Ещё бы! На Балтику минимум последние 25 лет не поступало ни одного нового самолёта.

Доставившие на флот новый Су-30СМ лётчики Липецкого авиационного центра старший инструктор – лётчик подполковник Юрий Спрядышев и командир звена майор Максим Ситников делятся впечатлениями от полёта:

– Мы прошли над Балтийским морем. Повышенный интерес к этому самолёту проявили военные НАТО. Нас сопровождали натовские разведчики, поочерёдно сменявшие друг друга... Су-30СМ – уникальная машина. Она показала свои боевые качества на юге. Самолёт достоин своего времени. Все боевые возможности, которые в него заложены, реализованы. Поэтому личный состав авиабазы на Балтике должен гордиться, что у него теперь есть такой самолёт!