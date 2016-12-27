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НовостиОбщество

Верующие Липецкой, Тамбовской и Орловской областей почтили память лебедянского святого

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27 декабря 2016 г., 20:51
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Верующие Липецкой, Тамбовской и Орловской областей почтили память лебедянского святого
Фото: el-eparhy.ru

Многочисленные богомольцы из Липецкой, Тамбовской, Орловской областей собрались сегодня в стенах Сезеновской обители, дабы почтить память и помолиться у мощей ее основателя и покровителя Иоанна затворника.

Праздничное богослужение началось всенощным бдением. На вечерне, по случаю престольного праздника, был совершен чин литии с освящением хлебов, сообщили в Елецкой и Лебедянской епархии.

За Божественной литургией священнослужители совершили молитвенное поминовение новопреставленных рабов Божиих в авиакатастрофе на Черном море погибших.

По завершении богослужения был отслужен праздничный молебен перед мощами преподобного Иоанна.
Теги новости: Иоанн Сезеневский,
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