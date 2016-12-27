Липецкая вечЁрка: 27 декабря

Массовые отключения света, скоростной рекорд и загоны для курильщиков.Представляем вашему вниманию обзор самых интересных события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 27 декабря.
Больше всего сегодня липчане хотели узнать, минет ли их беда. Катастрофа заключается в отключении света и воды. Причем ночью.
Не менее популярным оказалось сообщение об отказе в Липецке от загонов для курильщиков. Общественная инициатива не смогла собрать нужного числа сторонников.
Зато много толков вызвало известие о суперскоростном липчанине. Автомобилист гонит из Липецка в столицу будто самолет.
Вместе с этим липчане сегодня попытались помочь полиции. Посмотрите и вы: вдруг погибший был вам знаком.
Тем временем липецкий автоклуб выходит за пределы региона. Местные «Нивоводы» покоряют Черноземье вместе с его бездорожьем.