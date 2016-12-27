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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 27 декабря

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27 декабря 2016 г., 18:28
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Липецкая вечЁрка: 27 декабря

Массовые отключения света, скоростной рекорд и загоны для курильщиков.

Представляем вашему вниманию обзор самых интересных события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 27 декабря.

Больше всего сегодня липчане хотели узнать, минет ли их беда. Катастрофа заключается в отключении света и воды. Причем ночью.

Не менее популярным оказалось сообщение об отказе в Липецке от загонов для курильщиков. Общественная инициатива не смогла собрать нужного числа сторонников.

Зато много толков вызвало известие о суперскоростном липчанине. Автомобилист гонит из Липецка в столицу будто самолет.

Вместе с этим липчане сегодня попытались помочь полиции. Посмотрите и вы: вдруг погибший был вам знаком.

Тем временем липецкий автоклуб выходит за пределы региона. Местные «Нивоводы» покоряют Черноземье вместе с его бездорожьем. 
Теги новости: Обзор, события
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