Новый год влияет на мозг человека

Ученые провели предпраздничные исследования.Как сообщает «Петербургский дневник», праздничная атмосфера с подарками, огнями и елкой оказывает положительное воздействие на мозг человека. Все дело в выбросе дофамина и серотонина - так называемых гормонов счастья.
Также оказалось, что у большинства людей за довольно долгое время подготовки к празднику и непосредственно во время празднования сформировывается так называемая нейронная сеть Нового года, которая активизируется при взгляде на новогодние украшения, подарки и прочие атрибуты Рождества. Под воздействием такого настроения активизируются некоторые части головного мозга. Активней работает сенсомоторная кора, премоторная и первичная кора, а также теменные доли.
Но есть и некоторые проблемы в ожидании праздника. Суета в конце декабря зачастую вызывает стресс из-за массы навалившихся дел — от покупки еды до выбора подарков. А это в свою очередь способствует снижению памяти, а также приводит к тому, что люди не могут решать несколько задач одновременно.