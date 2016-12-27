Ротвейлер загрыз ребенка

Нападение произошло в садовом товариществе.

Как сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия, днем 27 декабря днем от жителей одного из домов пригородного садового товарищества в правоохранительные органы поступило обращение. Он рассказал, что в соседнем дворе собака напала на ребенка. К месту происшествия прибыли медики и полицейские.За оградой указанного в сообщении дома находилась агрессивная собака породы ротвейлер, которая не давала пройти внутрь и оказать помощь ребенку. Так как животное могло причинить вред людям, было принято решение применить оружие. После того, как собака была нейтрализована, при осмотре во дворе дома было обнаружено тело 5-летней девочки с повреждениями, характерными для нападения животного. По данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка.По предварительным данным, покойная девочка проживала в частном доме вместе со старшей сестрой и матерью. Около месяца назад они взяли у знакомых взрослую суку породы ротвейлер. 27 декабря утром мать уехала на работу, оставив детей одних. Днем младшая из сестер вышла во двор дома, где на нее по неизвестным пока причинам напала их собака. В результате полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.