Спиртовые лекарства по рецепту: свободно покупать нельзя запретить

Решение по обороту препаратов примут после каникул.Как сообщает РИА Новости, Минздрав России за январь подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту, пообещал пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай.
По его словам, лекарственных спиртосодерджащих средств, которые могут быть использованы не по назначению, не так уж и много. Кроме того, в их отношении уже приняты меры ограничения по дозировке и отпуску определенного количества в одни руки. Впрочем, готовятся и другие ограничительные меры.
Ранее вице-премьер Александр Хлопонин рассказал, что валокордин и зеленку могут начать продавать по рецепту. Он отметил, что окончательное решение будет принято в первом квартале 2017 года. До этого было сообщено о планах ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник».
Ужесточить правила отпуска непитьевых спиртосодержащих жидкостей решили после того, как десятки человек погибли, отравившись лосьоном «Боярышник» в Иркутске.