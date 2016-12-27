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НовостиВ России

Спиртовые лекарства по рецепту: свободно покупать нельзя запретить

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0
27 декабря 2016 г., 16:56
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Спиртовые лекарства по рецепту: свободно покупать нельзя запретить

Решение по обороту препаратов примут после каникул.

Как сообщает РИА Новости, Минздрав России за январь подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту, пообещал пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, лекарственных спиртосодерджащих средств, которые могут быть использованы не по назначению, не так уж и много. Кроме того, в их отношении уже приняты меры ограничения по дозировке и отпуску определенного количества в одни руки. Впрочем, готовятся и другие ограничительные меры.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин рассказал, что валокордин и зеленку могут начать продавать по рецепту. Он отметил, что окончательное решение будет принято в первом квартале 2017 года. До этого было сообщено о планах ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник».

Ужесточить правила отпуска непитьевых спиртосодержащих жидкостей решили после того, как десятки человек погибли, отравившись лосьоном «Боярышник» в Иркутске.
Теги новости: Боярышник, лекарства
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Ваши комментарии
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Мне вот непонятно???
27 декабря 2016 г., 18:32
Почему любой человек не может купить настоящий, чистый и безопасный этиловый спирт 96% безо всяких там рецептов и химий?
Да сделайте на него цену 200 р. за 100 г и ни один алкоголик не будет его покупать, потому что это дороже любой чекушки. Зато кто-то сможет сделать себе настойку или употребить иным способом!
123
27 декабря 2016 г., 17:24
Зелёнка -это очень круто!
Гаврик
27 декабря 2016 г., 17:20
Вот что значит поднять цены на алкоголь. Маразм крепчает!
Все комментарии (3)
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