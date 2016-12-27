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НовостиВ России

Следователи проверят видео о раздавленном медведе

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27 декабря 2016 г., 16:41
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Следователи проверят видео о раздавленном медведе

Так в Якутии «развлекались» вахтовые рабочие.

Как сообщает министерство природы Якутии, по факту незаконных действий, повлекших гибель животного Министерством охраны природы РС(Я) проводится проверка. 27 декабря в Сеть попало видео, на котором неустановленные лица на 2 автомашинах УРАЛ задавили медведя.

Мужчины, которые, предположительно, являются вахтовиками, несколько раз переезжают зверя многотонным "Уралом", а затем добивают, загнав в угол. В кадре слышны возгласы "Дави его! Дави!".

В действиях данных лиц усматривается признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой собранные материалы переданы МВД по РС(Я) для проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Соседственное управление СК России по Республике Саха (Якутия) также начало процессуальную проверку по факту размещения в СМИ видеоролика со сценами жестокого обращения с животным, сообщает ведомство.

Напомним, это - уже не первый подобный случай. В декабре прошлого года прокуратура Чукотского автономного округа приступила к проверке жестокого обращения с белой медведицей на острове Врангеля, которой скормили взрывпакет.
Теги новости: Видео
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