Липецкому бегуну тесно в России из-за отсутствия конкуренции

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На международные турниры Дениса Огаркова не пускают, а на внутренних соревнованиях ему равных нет.

Воспитанник липецкой «королевы спорта» Денис Огарков в Брянске стал победителем X Всероссийского легкоатлетического турнира памяти мастера спорта международного класса, участника XIX Олимпийских игр, Заслуженного тренера России Евгения Синяева.

Нашему земляку не было равных да дорожке брянского манежа «Локомотив» в забеге на 60 метров, его победный результат – 6,80 секунды.

В нынешнем сезоне 23-летний атлет вынужден довольствоваться только отечественными соревнованиями, ведь из-за дисквалификации, наложенной на ВФЛА, россиян отстранили от международных стартов. Внутри России равных Огаркову сейчас нет: 2016 год принес ему два «золота» чемпионата страны на дистанциях 100 и 200 метров и Кубок России.

В мировом рейтинге Огарков сейчас занимает 171-е место на стометровке.

Правда, Липецкой области приходится делить гордость за своего земляка и воспитанника с Брянской, которую с недавних пор также представляет на соревнованиях Денис.