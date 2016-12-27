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НовостиВ России

ТАСС передал данные источника о крушении Ту-154

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27 декабря 2016 г., 16:31
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Самолет совершил резкий маневр.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, потерпевший авиакатастрофу 25 декабря Ту-154 Министерства обороны, упал в Черное море на скорости более 500 км/ч. В момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом.

- Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч, — рассказал источник.

Ранее в ФСБ заявляли об отсутствии признаков, указывающих на возможность теракта или диверсии на борту. Рабочими версиями крушения Ту-154 остаются: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлёкшее потерю мощности, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Напомним, 25 декабря в районе Сочи в Черном море потерпел крушение военный самолет, на борту которого находились 92 человека. Жертвами этой страшной аварии стали участники ансамбля имени Александрова, российские журналисты, Елизавета Глинка.
Теги новости: Ту-154
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