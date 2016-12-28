Обещали? Исполняем! Или нам есть, чем гордиться!

Надёжность застройщика определяется двумя критериями - качеством возводимого жилья и соблюдением сроков строительства дома. Строительная компания «Союз» ценит и уважает своих соинвесторов, и поэтому с радостью сообщает, что дом II-11 в микрорайоне «Елецкий» построен и ждёт своих счастливых жильцов!

Согласитесь, дом – красавец, повод для гордости! Высокие потолки – 2,75 метра; ровные стены, без балок и выступающих элементов; сборно-монолитный железобетонный каркас, наружные стены которого выполнены из газосиликата со слоем утеплителя и облицованы кирпичом!!! Находится в самом центре микрорайона «Елецкий»! Ну, как тут было не отметить этому красавцу своеобразный день рождения?!

В честь этого грандиозного события 24 декабря 2016 года во дворе дома II-11 микрорайона «Елецкий» состоялся праздник под названием «Добрососедский Союз». Как и полагается, мероприятие прошло с размахом и задором - даже самым маленьким жителям дома II-11не пришлось скучать!





Соседи знакомились, скоморохи играли с детками, ансамбль «Разгуляй» не давал замёрзнуть гостям - все дружно подпевали и даже пускались в пляс.









Паровозик катал маленьких жильцов дома II-11, а появление Дедушки Мороза и Снегурочки произвело настоящий фурор и разом погрузило всех в атмосферу новогоднего праздника!

Ну, и какой же праздник без угощения! Для всех гостей была приготовлена ароматная, вкусная каша и горячий чай – ведь, что может быть вкуснее завтрака на свежем воздухе!

Да, что и говорить, праздники, устраиваемые строительной компанией «Союз», ещё один повод для гордости! Они стали замечательной традицией, которую строители обещают продолжить и в Новом 2017 году!

«Мы очень рады дарить своим жильцам качественное жилье, а также праздники, которые всех сплачивают и объединяют!» - делится с нами генеральный директор строительной компании «Союз» Шелест Иван Владимирович.





«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех липчан и гостей города с наступающим Новым 2017 годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света! Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий! Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!»

Со всеми подробностями, стоимостью и планировками квартир можно ознакомиться на сайте www.souz-lipetsk.ru и в офисе компании ООО «СОЮЗ» по адресу:

г. Липецк, ул. Советская, 77 и по телефону 57-01-57.

Проектная декларация на сайте www.souz-lipetsk.ru .





