Искать:
28
Среда, 28 декабря 2016 г.10:34
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиБизнес

Обещали? Исполняем! Или нам есть, чем гордиться!

Рекомендую
0
28 декабря 2016 г., 10:00
176
Изменить шрифт
Обещали? Исполняем! Или нам есть, чем гордиться!

Надёжность застройщика определяется двумя критериями - качеством возводимого жилья и соблюдением сроков строительства дома. Строительная компания «Союз» ценит и уважает своих соинвесторов, и поэтому с радостью сообщает, что дом II-11 в микрорайоне «Елецкий» построен и ждёт своих счастливых жильцов!

ФОТО 1_tn.jpg

Согласитесь, дом – красавец, повод для гордости! Высокие потолки – 2,75 метра; ровные стены, без балок и выступающих элементов; сборно-монолитный железобетонный каркас, наружные стены которого выполнены из газосиликата со слоем утеплителя и облицованы кирпичом!!! Находится в самом центре микрорайона «Елецкий»! Ну, как тут было не отметить этому красавцу своеобразный день рождения?!

В честь этого грандиозного события 24 декабря 2016 года во дворе дома II-11 микрорайона «Елецкий» состоялся праздник под названием «Добрососедский Союз». Как и полагается, мероприятие прошло с размахом и задором - даже самым маленьким жителям дома II-11не пришлось скучать!

ФОТО 2_tn.jpg

Соседи знакомились, скоморохи играли с детками, ансамбль «Разгуляй» не давал замёрзнуть гостям - все дружно подпевали и даже пускались в пляс.

ФОТО 3_tn.jpg

ФОТО 4_tn.jpg

Паровозик катал маленьких жильцов дома II-11, а появление Дедушки Мороза и Снегурочки произвело настоящий фурор и разом погрузило всех в атмосферу новогоднего праздника!

Ну, и какой же праздник без угощения! Для всех гостей была приготовлена ароматная, вкусная каша и горячий чай – ведь, что может быть вкуснее завтрака на свежем воздухе!

Да, что и говорить, праздники, устраиваемые строительной компанией «Союз», ещё один повод для гордости! Они стали замечательной традицией, которую строители обещают продолжить и в Новом 2017 году!

«Мы очень рады дарить своим жильцам качественное жилье, а также праздники, которые всех сплачивают и объединяют!» - делится с нами генеральный директор строительной компании «Союз» Шелест Иван Владимирович.

ФОТО 5_tn.jpg

«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех липчан и гостей города с наступающим Новым 2017 годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света! Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий! Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!»

Со всеми подробностями, стоимостью и планировками квартир можно ознакомиться на сайте www.souz-lipetsk.ru и в офисе компании ООО «СОЮЗ» по адресу:

г. Липецк, ул. Советская, 77 и по телефону 57-01-57.

Проектная декларация на сайте www.souz-lipetsk.ru.

PR-20.jpg


Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новость дня!
20.12.2016 08:00:00
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Популярные новости

Липчанин умер на пешеходном переходе
Липчанин умер на пешеходном переходе
23.12.2016 17:52:31
36
16300
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
26.12.2016 11:31:37
20
11571
У главы Липецка появился новый вице-мэр
У главы Липецка появился новый вице-мэр
26.12.2016 15:54:46
19
9599
Труп без обуви и с огурцами в карманах нашли под Липецком
Труп без обуви и с огурцами в карманах нашли под Липецком
22.12.2016 19:48:00
29
9354
Дело о мошенничестве с банковской картой зашло в тупик
Дело о мошенничестве с банковской картой зашло в тупик
21.12.2016 15:23:16
46
8937
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро