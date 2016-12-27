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НовостиОбщество

Липчане побывали на юнармейской ёлке в Москве

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0
27 декабря 2016 г., 16:22
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Липчане побывали на юнармейской ёлке в Москве
фото doal.ru

На патриотической ёлке даже новогодние подарки - в фирменном рюкзаке.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка,  юнармейцы отряда «Соколы России» и кадеты школы №14 побывали в Москве на праздничных новогодних мероприятиях и первой новогодней ёлке юнармейцев (по приглашению Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

Ребята приняли участие в интерактивной программе «Вперед, юнармейцы», узнали о военной истории столицы нашей Родины, посетили мэрию, совершили прогулку по новогодней Москве и многое другое.

В рамках мероприятий для юнармейцев на территории парка “Патриот” торжественно открыли памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. В церемонии открытия принял участие начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения “ЮНАРМИЯ” Дмитрий   Труненков, а также дочь маршала К.К. Рокоссовского – Надежда  Рокоссовская.

После открытия памятника состоялась военно-тактическая игра «Захват». Все участники разделились на «армии», выбрали своих командиров. Чтобы одержать победу над соперниками, необходимо было избегать «диверсантов» из других команд, собрать все кусочки карты, на которой обозначены штабы соперников и "захватить" их. Кроме того, для юнармейцев была организована экспозиция, посвященная разным историческим эпохам. Каждый желающий смог примерить кольчугу и римские доспехи, подержать в руках оружие разных времен.

На следующий день ребята посетили праздничное представление, которое, по из словам, подарило настоящую атмосферу новогодней сказки и массу незабываемых впечатлений. После концерта все юнармейцы получили сладкие новогодние подарки в фирменном рюкзаке от Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".

Для руководителей делегаций прошли рабочие встречи и конференции, на которых были рассмотрены вопросы организации работы с юнармейцами, развития юнармейского движения, итоги работы за 2016 год, а также состоялось расширенное заседание Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Теги новости: Юнармия, Новый год, ёлка, праздник
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