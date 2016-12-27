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НовостиОбщество

В Липецке создали клуб любителей «Ауди»

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27 декабря 2016 г., 16:17
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В Липецке создали клуб любителей «Ауди»
Фото: www.superiorwallpapers.com

Первую встречу устроят в новогодние каникулы.

В Липецке начат набор участников в «Ауди» - Клуб». Сообщество по интересам окончательно оформилось всего несколько дней назад, но уже готово принимать в свои ряды товарищей по духу. Причем, наличие авто и его марка не станут критерием отказа: в «Ауди»-Клуб» ждут всех неравнодушных к детищу немецкой промышленности.

- «Ауди» - Клуб» организован в Липецке по аналогу с организациями автолюбителей в других городах России, - рассказал GOROD48 руководитель сообщества Илья Липецкий. - Пока наша главная задача — найти единомышленников- «кольцеводов». В планах клуба стоит общение и совместные развлечения. Присоединиться к нам может любой желающий.

Первая встреча нового автомобильного сообщества Липецка запланирована на новогодние каникулы. Уже сейчас члены клуба обсуждают конкретную дату и подробную программу мероприятия. Исходя из предпочтений активистов сообщества, можно сказать, что 5 января липецких «кольцеводов» ждет конкурс на толкание аналогичных авто командами и веселая поездка на природу.
Теги новости: Клуб, авто
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Ваши комментарии
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ауди 80
27 декабря 2016 г., 16:43
Наливать виски будут ?
Ваше имя
27 декабря 2016 г., 16:39
Ты уверен что школьники? 89525975207 позвони поговорим
Иван
27 декабря 2016 г., 16:32
Что еще школьники создали на этой неделе?
Все комментарии (3)
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