Искать:
27
Вторник, 27 декабря 2016 г.16:53
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецке пройдёт традиционный Рождественский концерт

Рекомендую
1
27 декабря 2016 г., 16:14
190
Изменить шрифт
В Липецке пройдёт традиционный Рождественский концерт

Управление культуры и туризма Липецкой области опубликовало план основных новогодних мероприятий.

Управление культуры и туризма Липецкой области опубликовало план основных новогодних мероприятий.

Театрализованное представление «Новогодний книжный бал» пройдёт со 2 по 8 января  в 11.00 и 15.00 в Липецкой областной детской библиотеке.

Детские новогодние представления «Новогодние чудеса в сказке Деда Мороза» со 2 по 7 января d 10.00; 12.00; 14.00 будут идти в Областном центре культуры, народного творчества и кино.

Новогодние представления «Сказка в сказке» и детский спектакль «Морозко» 2-8 января в 10.00; 13.00 покажет Липецкий государственный театр кукол.

Детские спектакли «Царевна лягушка»; «В гостях у метелицы»; «Серебряное копытце» будут идти  2-8 января в 10.30; 13.30 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого.

Новогодние театрализованные представления, праздничные концерты, тематические дискотеки с 30 декабря по 7 января пройдёт и в городах и районах области.

Рождественский концерт (совместно с Липецкой Епархией) состоится 8 января в 16.00 в  Областном центре культуры, народного творчества и кино.
А 14 января в 15.00 в том же зале пройдёт фольклорный фестиваль «Рождественские встречи».
Теги новости: Новый год, ёлка, праздник
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Популярные новости

В Липецке похоронили жертву ДТП с участием Владимира Мигиты
В Липецке похоронили жертву ДТП с участием Владимира Мигиты
20.12.2016 12:04:38
16
18867
Липчанин умер на пешеходном переходе
Липчанин умер на пешеходном переходе
23.12.2016 17:52:31
36
16161
Семейной паре списали долг в 4 млн рублей
Семейной паре списали долг в 4 млн рублей
20.12.2016 12:49:29
60
11128
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
26.12.2016 11:31:37
20
10610
Новость дня!
Новость дня!
20.12.2016 08:00:00
9855
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро