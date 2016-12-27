В Липецке пройдёт традиционный Рождественский концерт

Управление культуры и туризма Липецкой области опубликовало план основных новогодних мероприятий.

Управление культуры и туризма Липецкой области опубликовало план основных новогодних мероприятий.Театрализованное представление «Новогодний книжный бал» пройдёт со 2 по 8 января в 11.00 и 15.00 в Липецкой областной детской библиотеке.Детские новогодние представления «Новогодние чудеса в сказке Деда Мороза» со 2 по 7 января d 10.00; 12.00; 14.00 будут идти в Областном центре культуры, народного творчества и кино.Новогодние представления «Сказка в сказке» и детский спектакль «Морозко» 2-8 января в 10.00; 13.00 покажет Липецкий государственный театр кукол.Детские спектакли «Царевна лягушка»; «В гостях у метелицы»; «Серебряное копытце» будут идти 2-8 января в 10.30; 13.30 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого.Новогодние театрализованные представления, праздничные концерты, тематические дискотеки с 30 декабря по 7 января пройдёт и в городах и районах области.Рождественский концерт (совместно с Липецкой Епархией) состоится 8 января в 16.00 в Областном центре культуры, народного творчества и кино.А 14 января в 15.00 в том же зале пройдёт фольклорный фестиваль «Рождественские встречи».