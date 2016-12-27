Каратист из Добринки сдал экзамен на черный пояс (ФОТО)

Бойцы из Липецкой области привезли два десятка медалей из Подмосковья.

Целую россыпь наград привезли из подмосковного Красногорска спортсмены Добринки и Грязей, выступавшие во Всероссийском турнире по каратэномичи.

В соревнованиях принимали участие бойцы из Москвы, Подмосковья, Архангельской, Астраханской, Саратовской областей. Поэтому результат наших земляков особенно впечатляет – 10 «золотых», 9 «серебряных» и 4 «бронзовые» медали.







Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: ката (демонстрация техники), кумитэ (поединки), и тамесивари (измерении силы удара на специальном электронном приборе-макиваре). При этом несколько каратистов из Липецкой области заняли призовые места во всех трех видах, что говорит об их универсальной подготовке.







Нельзя не отметить и воспитательное значение соревнований. До их старта была проведена акция памяти, на которой участники и организаторы возложили цветы к Мемориальному комплексу Победы, где похоронены защитники Москвы.

Бойцов напутствовал лично президент федерации каратэномичи России Александр Чичварин. На открытии соревнований он вручил сертификат на 1-й Дан, дающий право ношения черного пояса, нашему, Соломатову Александру успешно прошедшему контрольное тестирование.







Спортсмены Липецкой области, победители и призеры соревнований

1 место: Алевтина Халмуминова – ката и кумитэ 8-9 лет; Анастасия Цысова - ката и кумитэ14-17 лет; Владислав Сироткин – кумитэ 12-13 лет; Александр Соломатов - кумитэ и тамесивари 16-17 лет; Никита Анисимов – тамесивари 10-11 лет св. 35 кг; Дмитрий Долгих - тамесивари 10-11 лет до35 кг; Михаил Рощупкин - тамесивари 12-13 лет свыше 45 кг.

2 место: Дмитрий Долгих – ката 10-11 лет; Полина Гулевич – ката и кумитэ 12-13 лет; Владислав Сироткин – ката 12-13 лет; Никита Анисимов – кумитэ 10-11лет;

Надежда Галкина – кумитэ и тамесивари 6-7 лет; Михаил Рощупкин - кумитэ 12-13 лет; Анастасия Цысова - тамесивари 12-15 лет.

3 место: Никита Анисимов – ката 10-11лет; Дмитрий Долгих – кумитэ 10-11 лет; Константин Рубцов – кумитэ 8-9 лет; Владислав Сироткин - тамесивари 12-13 лет свыше 45 кг.



