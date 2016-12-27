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НовостиОбщество

Этой ночью в Липецке отключение света

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1
27 декабря 2016 г., 16:06
2
973
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Этой ночью в Липецке отключение света

В связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения по заявке "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" 28 декабря с 00.00 до 05.00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

ул. Гагарина д: 63, 63а, 65, 67, 67а, 67/1, 69, 71, 73/2, 73, 75, 77а, 77, 79/2, 79, 81а, 83, 85,
87а, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95, 95/2, 97, 99,100б, 101, 102 ,104-106, 102а, 104а,
ул. Гагарина д.93/2 Д/С №18
ул. Гагарина д. 101/2 детская музыкальная школа №5
ул. Гагарина д:73а МОУ СОШ №36
ул.Гагарина д:104 КНС №2 (ввод №1)

ул. Терешковой д: 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3,

ул. Попова д:5, 5а.

ул. Космонавтов д:2-8, 6, 6а-6г, 10. 86, 86/2, 80а, 84, 94б, 76, 78, 80, 82/4.
70/2, 68/1, 66, 70/1, 64/2, 64/1, 72, 68, 72, 70, 76, 66, 98, 45-53.

ул. Бескрайняя д:

ул. Загородная д: ч/с

ул. Макаренко д: ч/с

ул. Пестеля д: 21-31, 20-30.

ул. Рылеева д: ч/с.

ул. Циолковского д: 14/1, 14/2, 10/3. /1, 8/2, 10/2, 8/3, 14/1, 14/2
ул. Циолковского д: 6/4 ВНСП №72 (ввод1-2)

9 микр. д: 2, 7, 3, 8.
9 микр ВНСП №2 (вв№1)

ул. Луговая д: ч/с.

ул. Черноземная д: 2-28.

ул. Звездная д:1, 2/1, 2/2, 2, 3, 3/1, 3/2 3/3, 3/5, 4, 4а. 4/1, 5а, 37, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 39, 39/1, 39/2, 39/2, 39/3, 39/4,
ул. Звездная ВНСП № 94 (ввод1-2)
ул. Звездная д: 4/2 ВНСП №26 (ввод№1)

ул. Филипченко д: 7/3, 7/4.

ул. Вермишева д: 2, 4, 4а, 18/2.
ул. Вермишева д:7а Д/С №9
ул. Вермишева д: 10 Д/С №102

ул. Берзина д: 2
ул. Берзина д: 2 ВНСП №45 (ввод №1)
ул. Перова д: 2а.


Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.
Теги новости: ЛГЭК
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Ваши комментарии
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&.&.&
27 декабря 2016 г., 16:31
Долбуны неразумные, д...лы, б....! Еще 31 и 1 все отключили! Люди готовятся к праздникам. Или они думают, что у людей в холодильнике мышь повесилась?
ночной дозор
27 декабря 2016 г., 16:14
Ну спасибо ....предупредили хоть ! Пойду за лучиной , за одно и планшет зарядить
Все комментарии (2)
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