Липчане жалуются на обувь и гаджеты

И интересуются обменом игрушек.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в рамках проведения тематического консультирования по вопросам качества и безопасности детских товаров за период с 1 по 20 декабря было предоставлено 80 консультаций по вопросам качества и безопасности детских товаров, в том числе специалистами Управления – 63 консультаций, а также составлено 5 претензии в адрес продавцов.Вопросы, с которыми обращались потребители, в большинстве касались порядка возврата некачественной обуви, одежды или обмена детских товаров, не подошедших по размеру, фасону (обувь, одежда), предъявляемых требований к сопроводительным документам. Задавались вопросы возможности возврата детской коляски, в которой в процессе эксплуатации проявился дефект, о качестве книжной продукции для детей, о качестве новогодних костюмов, а также обмена приобретенных детских игрушек. Размещена информация для потребителей о требованиях, предъявляемых к безопасности детских товаров и подарков, о рекомендациях при их выборе, а также действиях потребителей в случае покупке некачественных детских товаров: «Как выбрать сладкий новогодний подарок», «Как правильно выбрать новогодние украшения и детские новогодние костюмы», «Требования к безопасности детских игрушек».Консультационным центром для потребителей на базе Центра гигиены и эпидемиологии Липецкой области на личном приеме и по телефону дано 13 консультаций, основную долю составили консультации по качеству детской обуви и гаджетов, подготовлено 2 претензии. Специалистами консультационных пунктов Центра гигиены и эпидемиологии Липецкой области, расположенных в районах области, потребителям также предоставлялись консультации по вопросам качества и безопасности товаров, предназначенных для детей и подростков.