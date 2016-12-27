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НовостиОбщество

В Липецке проконтролируют рост цен на такси

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27 декабря 2016 г., 16:02
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В Липецке проконтролируют рост цен на такси

Предновогодние и новогодние тарифы — вне закона.

Традиционный рост цен на такси перед праздниками и непосредственно  праздничные дни — вне закона. Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, если в машине есть таксометр, липчан обязаны возить по обычному тарифу, установленному приказом №9 управления потребрынка ещё от 30 августа 2011 года. А это 60 рублей за подачу автомобиля и 11 рублей за каждый километр пути. Всё. Никаких новогодних индексаций не предусмотрено. Штраф за завышение цен  — 50 тысяч рублей.

А вот проконтролировать аппетиты перевозчиков, которые ездят не по счётчику, будет сложнее. Липчанам, которые уверены что переплатили, в этом случае советуют требовать чек с указанием маршрута и стоимости поездки.

Цены на такси перед праздниками будут контролировать.  
Теги новости: Новый год, такси, цены, цена, поездка, ёлка, праздник
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тропа
27 декабря 2016 г., 16:46
123 таксист, Ох и рогов вам посшибают на новый год.Это просто жесть будет.
приказом №9 управления потребрынка ещё от 30 августа 2011 года. А это 60 рублей за подачу автомобиля и 11 рублей за каждый километр пути. Всё. Никаких новогодних индексаций не предусмотрено. Штраф за завышение цен — 50 тысяч рублей.
27 декабря 2016 г., 16:46
Ребят ! А как же Ценовой Демпинг ....На сколько я понимаю в апельсинах их тоже ведь можно оштрафовать на 50 тысяч рублей , мне вот любопытно стало
точно
27 декабря 2016 г., 16:18
Мы пойдем на север ! смысла просто нет никакого , лучше гоп стоп ;)
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