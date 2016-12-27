В Липецке проконтролируют рост цен на такси

Предновогодние и новогодние тарифы — вне закона.

Традиционный рост цен на такси перед праздниками и непосредственно праздничные дни — вне закона. Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, если в машине есть таксометр, липчан обязаны возить по обычному тарифу, установленному приказом №9 управления потребрынка ещё от 30 августа 2011 года. А это 60 рублей за подачу автомобиля и 11 рублей за каждый километр пути. Всё. Никаких новогодних индексаций не предусмотрено. Штраф за завышение цен — 50 тысяч рублей.А вот проконтролировать аппетиты перевозчиков, которые ездят не по счётчику, будет сложнее. Липчанам, которые уверены что переплатили, в этом случае советуют требовать чек с указанием маршрута и стоимости поездки.Цены на такси перед праздниками будут контролировать.