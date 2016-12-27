Сегодня в Липецке проверили 20 торговых точек, где раньше торговали «фанфуриками»

В регионе начался контроль за реализацией постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения gредседателя правительства России Дмитрия Медведева Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».
В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).
Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и вступило силу со дня его официального опубликования, текст постановления был опубликован вчера, 26 декабря.
В Липецкой области уже начался контроль за реализацией постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».
Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня были проверены 20 из 35 торговых точек Липецка, где раньше шла реализация так называемых «фанфуриков», и нигде спиртосодержащей непищевой продукции уже нет. Завтра проверки продолжатся.
На минувшей неделе «фанфурики» искали в Добровском, Краснинском, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах — там лосьонов и тоников не было уже на тот момент.