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НовостиОбщество

Сегодня в Липецке проверили 20 торговых точек, где раньше торговали «фанфуриками»

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27 декабря 2016 г., 15:52
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Сегодня в Липецке проверили 20 торговых точек, где раньше торговали «фанфуриками»

В регионе начался контроль за реализацией постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения gредседателя правительства России Дмитрия Медведева Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и вступило силу со дня его официального опубликования, текст постановления был опубликован вчера, 26 декабря.

В Липецкой области уже начался контроль за реализацией постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня были проверены 20 из 35 торговых точек Липецка, где раньше шла реализация так называемых «фанфуриков», и нигде спиртосодержащей непищевой продукции уже нет. Завтра проверки продолжатся.

На минувшей неделе «фанфурики» искали в Добровском, Краснинском, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах — там лосьонов и тоников не было уже на тот момент.
Теги новости: боярышник, фанфурики, спирт, алкоголь, тоник, лосьон
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5 элемент
27 декабря 2016 г., 16:44
Да в любой аптеке!
я как знал
27 декабря 2016 г., 16:37
в прошлом месяце затарился боярышником теперь на новый год хватит
333
27 декабря 2016 г., 16:27
Лосьоны продавали легально с сертификатами, а вот водка продаётся день и ночь "палёная", от которой можно "окачуриться".
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