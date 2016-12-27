Сегодня в Липецке проверили 20 торговых точек, где раньше торговали «фанфуриками»

В регионе начался контроль за реализацией постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения gредседателя правительства России Дмитрия Медведева Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и вступило силу со дня его официального опубликования, текст постановления был опубликован вчера, 26 декабря.В Липецкой области уже начался контроль за реализацией постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня были проверены 20 из 35 торговых точек Липецка, где раньше шла реализация так называемых «фанфуриков», и нигде спиртосодержащей непищевой продукции уже нет. Завтра проверки продолжатся.На минувшей неделе «фанфурики» искали в Добровском, Краснинском, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах — там лосьонов и тоников не было уже на тот момент.