108-летие генерала Маргелова отметили в Ельце

В Ельце возле памятника легендарному генералу провели митинг, посвященный 108-ой годовщине со дня рождения генерала армии, Героя СССР Василия Филипповича Маргелова.

На митинге от Межрегиональной общественной организации " Союз десантников" за честное служение Отечеству, активную гражданскую позицию, большой вклад в работу по военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, поддержку и укрепление ветеранского движения и популяризацию Воздушно-десантных войск был награжден Орденом «Генерал армии Маргелов» глава городского округа город Елец С.А.Панов. Медали «За верность долгу и Отечеству» вручили

председателю местного отделения ДОСААФ России по городу Елец В.В.Льготкину и старшему инженеру управления образования администрации городского округа город Елец О.В.Салькову

Также наградили молодое поколение ельчан — победителей в командных соревнованиях по военизированному кроссу среди образовательных учреждений города, победителей спартакиады допризывной молодёжи, городского этапа областной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!» и победителей конкурс рисунка, посвященного 108-й годовщине со дня рождения генерала армии В.Ф.Маргелова, сообщает администрация Ельца.

Напомним, ветераны ВДВ провели митинг у бюста генералу Маргелову и в Липецке.