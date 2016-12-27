Карнавальные костюмы в виде Липецкой кондитерской фабрики произвели фурор

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В Интернете набирает популярность забавный ролик.

Тележурналист и видеоблогер Майкл Щур («Телебачення Торонто») выпустил юмористический видеоролик, в котором предложил оригинальную идею карнавального костюма на Новый год.К праздникам был выпущен видеоролик, в котором в костюмах в форме Липецкой фабрики герои под музыку из новогодней рекламы Кока-Колы, которая в Украине звучит как «Свято наблыжается», поют о всё приближающемся безвизовом режиме с Европой.Оригинальная и забавная идея костюма произвела фурор в интернете. Кстати, ролик сопровожден замечанием от автора «Если у вас и ваших близких нет новогоднего настроения. То эта песня поднимет вам настроение до необходимых высот без химических препаратов».