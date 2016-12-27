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НовостиОбщество

Карнавальные костюмы в виде Липецкой кондитерской фабрики произвели фурор

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2
27 декабря 2016 г., 15:09
2
1014
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Карнавальные костюмы в виде Липецкой кондитерской фабрики произвели фурор
фото - скриншот с видео на youtube.com

В Интернете набирает популярность забавный ролик.

Тележурналист и видеоблогер Майкл Щур («Телебачення Торонто») выпустил юмористический видеоролик, в котором предложил оригинальную идею карнавального костюма на Новый год.

К праздникам был выпущен видеоролик, в котором в костюмах в форме Липецкой фабрики герои под музыку из новогодней рекламы Кока-Колы, которая в Украине звучит как «Свято наблыжается», поют о всё приближающемся безвизовом режиме с Европой.

Оригинальная и забавная идея костюма произвела фурор в интернете. Кстати, ролик сопровожден замечанием от автора «Если у вас и ваших близких нет новогоднего настроения. То эта песня поднимет вам настроение до необходимых высот без химических препаратов».

Теги новости: Новый год, ёлка, карнавал, праздник, праздник
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Ирина
27 декабря 2016 г., 16:46
Дебилы.
ленка
27 декабря 2016 г., 16:18
Этого клоуна отправте на крещатик поздравлять укропов
Все комментарии (2)
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