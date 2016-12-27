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НовостиОбщество

В Липецке оштрафовали стоматологическую поликлинику

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27 декабря 2016 г., 14:45
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В Липецке оштрафовали стоматологическую поликлинику

Сотрудники учреждения допустили нарушения в работе.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела серию административных дел в отношении секретаря и членов закупочной комиссии государственного учреждения здравоохранения "Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1". Всем сотрудникам ставили в вину нарушение при проведении государственной закупки.

В ходе дела установлено, что нарушение закона о контрактной системе и ограничение конкуренции произошло при электронном аукционе на поставку медицинских шприцов. В ходе рассмотрения заявок одна из них была отклонена. Причиной указали недостаток документов. Организация подала жалобу. При разбирательстве выяснили, что произошла ошибка: все бумаги у участника тендера были в порядке.

Начальник УФАС признала секретаря и пятерых членов закупочной комиссии виновными в выявленных нарушениях. Каждый из них теперь обязан отдать по 2 000 рублей в пользу государства. На оплату штрафа у сотрудников стоматологической поликлиники есть 60 дней.
Теги новости: Штраф, нарушение, закупка
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