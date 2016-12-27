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НовостиОбщество

Зеленый остров в Липецке укрепят за счет расчистки реки Воронеж

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1
27 декабря 2016 г., 14:15
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Зеленый остров в Липецке укрепят за счет расчистки реки Воронеж

В Липецкой области идет беспрецедентная работа по расчистке водоемов – только на реке Воронеж в рамках работы по экологической реабилитации водоема работали шесть земснарядов.

Как рассказала начальник управления экологии и природных ресурсов Елена Бадулина, в текущем году был закончен первый и начался второй этап реабилитации Воронежа. Пять карт намывов донных отложений укрепляют берега и заболоченные местности. Они в итоге образуют идеально ровную поверхность.

- В будущем году земснаряды начнут работу в черте города, - дополнила эколог. – Намывы появятся на острове, что укрепит его и послужит в дальнейшем для развития там рекреационной зоны. На остров намоют порядка 260 тысяч кубометров грунта.
Липецкая область стала одна из немногих субъектов РФ, которая не отказалась от проекта реабилитации рек. Дело в том, что изменилось соотношение финансирования этогопроекта. Если в текущем году 76% денег давала федеральная казна, а 24 % -  областной бюджет(34,2 и 10,8 миллиона рублей), то в будущем году соотношение изменится на 54 к 46.

- Эти средства в областном бюджете уже заложены, - прокомментировала Елена Бадулина. – В то же время мы спланировали свои расходы таким образом, чтобы не отказываться от других экологических мероприятий. Например, продолжится трехлетний проект по расчистки реки Становая Ряса. Здесь до 2018 года будет расчищен участок протяженностью 5,65 километра. Отремонтируем семь гидротехнических сооружений. К слову, по итогам работы в этом и прошлом году уже 90 % этих объектов в регионе находятся в безопасном техническом состоянии.

Еще одним интересным фактом, которым поделилась начальник управления экологии и природных ресурсов области, стало наличие 52 наблюдательных скважин за состоянием подземных вод. Их сеть в перспективе будет расти. В 2017 году в Добринском районе четыре эксплуатационные скважины будут переоборудованы в наблюдательные. Они позволяют контролировать качество питьевой воды и в оперативном режиме устанавливать районы и источники загрязнения.

Эта деятельность является востребованной, так как основным источником водоснабжения региона являются артезианские воды. В настоящее время действуют 263 лицензии на добычу подземных вод, и 16 информационных писем выданы собственникам земельных участков для добычи подземных вод для собственных нужд.
Теги новости: река Воронеж, экология
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