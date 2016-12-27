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НовостиОбщество

Липчане могут узнать результаты диктанта Путина

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27 декабря 2016 г., 14:06
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Липчане могут узнать результаты диктанта Путина

И проверить свои ответы.

Русское географической общество объявило о том, что участники второго Географического диктанта уже могут узнать свои результаты. Вместе с итогом доступны и правильные ответы на все вопросы акции среза знаний о России.

В Липецкой области Географический диктант, или диктант Путина (акция была создана по его идее), в 2016 году можно было написать на восьми площадках. Это два вуза — Елецкий государственный университет и Липецкий государственный педагогический университет, а также школы в селах Измалково, Становое, Сотниково (Краснинский район), Стегаловка (Долгоруковский район), Сухая Лубна (Липецкий район) и деревне Весёлая (Долгоруковский район).

Напоминаем, что образовательная акция, направленная на проверку географической грамотности россиян – второй Всероссийский географический диктант, состоялась 20 ноября. Русским географическим обществом были подготовлены три варианта заданий, каждое из которых состояло из 30 вопросов. Географический диктант можно было пройти не только очно, но и онлайн на сайте РГО.

Масштабная образовательная акция направлена на оценку уровня географической грамотности населения Российской Федерации. Инициатором ее проведения стал председатель попечительского совета общества Владимир Путин, а организатором выступило Русское географическое общество.
Теги новости: РГО, акция
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