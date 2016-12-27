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НовостиОбщество

В Липецке изучают студентов

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0
27 декабря 2016 г., 13:57
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В Липецке изучают студентов

А именно - их политическую культуру.

Магистранты кафедры социологии Липецкого государственного технического университета решили провести интересное исследование. Темой их работы стала "Политическая культура студенчества". Специалисты учтут все мнения анонимного анкетирования.

Ответить на вопросы предлагают липчанам в возрасте от 18 до 35 лет. Их ждет ряд вопросов. Ученые выясняют заинтересованность респондентов проблемами современного общества, источники получения информации о политике, сферы влияния на формирование представлений о политической жизни общества, оценку уровня собственных знаний, объем участия в политической жизни - от голосования на выборах до подписи петиций.

Среди прочего исследователей интересует, с чем связано неучастие молодежи в политической жизни общества и факты принуждения к совершению действий. Отдельным пунктом идет опрос об участии в выборах, его мотивы. В обособленный раздел включены позиции по приоритетным политическим ценностям.

Заметим, что среди стандартных "пол-возраст-профессия", исследователей интересует и уровень дохода анонимных респондентов.
Теги новости: Мнение, опрос, анкета, политика
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