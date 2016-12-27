В Липецке изучают студентов

А именно - их политическую культуру.Магистранты кафедры социологии Липецкого государственного технического университета решили провести интересное исследование. Темой их работы стала "Политическая культура студенчества". Специалисты учтут все мнения анонимного анкетирования.
Ответить на вопросы предлагают липчанам в возрасте от 18 до 35 лет. Их ждет ряд вопросов. Ученые выясняют заинтересованность респондентов проблемами современного общества, источники получения информации о политике, сферы влияния на формирование представлений о политической жизни общества, оценку уровня собственных знаний, объем участия в политической жизни - от голосования на выборах до подписи петиций.
Среди прочего исследователей интересует, с чем связано неучастие молодежи в политической жизни общества и факты принуждения к совершению действий. Отдельным пунктом идет опрос об участии в выборах, его мотивы. В обособленный раздел включены позиции по приоритетным политическим ценностям.
Заметим, что среди стандартных "пол-возраст-профессия", исследователей интересует и уровень дохода анонимных респондентов.