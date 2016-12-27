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НовостиОбщество

Липчанин решил составить конкуренцию самолету

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0
27 декабря 2016 г., 13:42
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Липчанин решил составить конкуренцию самолету

Появилось новое свидетельство молниеносного путешествия в Москву.

Очередной липчанин решил проверить свое авто на скорость, а нервы — на прочность. 22-летний Валерий Хорцев разместил в Сети свидетельство очередного молниеносного путешествия из Липецка в Москву.

- Рекорд Липецк-Москва: 2:48 в пути, скорость 230 км/ч. Прямой конкурент авиакомпании "РусЛайн", - пишет со смайликами автор сообщения.



Напомним, что в начале ноября в Сети появилась видеозапись не менее скорого вояжа по указанному выше маршруту. Тогда автор ролика о путешествии утверждал, что весь маршрут преодолел всего за три часа. Средняя скорость турне составила около 137 км/ч.
Теги новости: Скорость, поездка
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Ваши комментарии
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123 таксист
27 декабря 2016 г., 14:54
При такой езде могли невинные люди пострадать ,а этого ушлепка найти и наказать по полной
Сергей 13
27 декабря 2016 г., 14:50
Из за таких молокососов,которые только на газ жать умеют,гибнут люди,ГИБДД я надеюсь уделит ему внимание.
123
27 декабря 2016 г., 14:14
ДА БРЕХЛО ОНПОЛНЫЙ.....
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