Липчанин решил составить конкуренцию самолету

Появилось новое свидетельство молниеносного путешествия в Москву.Очередной липчанин решил проверить свое авто на скорость, а нервы — на прочность. 22-летний Валерий Хорцев разместил в Сети свидетельство очередного молниеносного путешествия из Липецка в Москву.
- Рекорд Липецк-Москва: 2:48 в пути, скорость 230 км/ч. Прямой конкурент авиакомпании "РусЛайн", - пишет со смайликами автор сообщения.
Напомним, что в начале ноября в Сети появилась видеозапись не менее скорого вояжа по указанному выше маршруту. Тогда автор ролика о путешествии утверждал, что весь маршрут преодолел всего за три часа. Средняя скорость турне составила около 137 км/ч.