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НовостиЗдоровье

В липецких больницах появятся стенды о защите прав пациентов

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1
27 декабря 2016 г., 13:35
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241
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В липецких больницах появятся стенды о защите прав пациентов

С инициативой выступил Совет общественных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, состоялось заключительное в текущем году заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области.

В 2016 году независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями региона проводилась в 47 государственных медицинских организациях и в 3 негосударственных медицинских организациях, участие в ней приняли почти 7000 граждан Липецкой области.

Было предложено участие членов Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области в выездных мероприятиях по посещению медицинских организаций в районах области. Кроме того, было выдвинуто предложение о создании в каждой медицинской организации Липецкой области стендов, информирующих о деятельности Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области. Также было принято решение принять в Совет новых представителей общественности Липецкой области.
Теги новости: пациент, больница, медицина
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Неавтофанат
27 декабря 2016 г., 14:35
Пусть эти стенды висят в ординаторских и сестринских, а санитарок гонять так, чтобы они жалобно пищали:-"я и улыбнуться могу!"
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