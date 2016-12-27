В липецких больницах появятся стенды о защите прав пациентов

С инициативой выступил Совет общественных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, состоялось заключительное в текущем году заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области.В 2016 году независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями региона проводилась в 47 государственных медицинских организациях и в 3 негосударственных медицинских организациях, участие в ней приняли почти 7000 граждан Липецкой области.Было предложено участие членов Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области в выездных мероприятиях по посещению медицинских организаций в районах области. Кроме того, было выдвинуто предложение о создании в каждой медицинской организации Липецкой области стендов, информирующих о деятельности Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области. Также было принято решение принять в Совет новых представителей общественности Липецкой области.