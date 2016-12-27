В Грязи купили рояль за 750 000 рублей

Инструмент поступит из города на Неве.

МАУК «Центр культурного развития» разместил в Сети договор на поставку в город Грязи нового музыкального инструмента. Для учреждения приобрели рояль за 750 000 рублей. Тендер на поставку инструмента проводили как закупку у единственного поставщика. Им выступила организация из Санкт-Петербурга.В такую высокую сумму оценили инструмент от Zimmerman. Грязинскому центру культуры нужна модель SG3 в черном полированном корпусе. Фирма Zimmermann была основана в 1884 году братьями Максом и Рихардом Циммерманнами в городе Мёлькау под Лейпцигом. Пианино Zimmermann отличаются высокими стандартами стиля, качества и звучания, что важно для любого пианино. Все модели выпускаются только в черном цвете и полированной отделке.Рояль за 750 000 рублей поступит на улицу Воровского в город Грязи в течение 45 дней.