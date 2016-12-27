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НовостиОбщество

В Грязи купили рояль за 750 000 рублей

Рекомендую
0
27 декабря 2016 г., 13:29
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В Грязи купили рояль за 750 000 рублей

Инструмент поступит из города на Неве.

МАУК «Центр культурного развития» разместил в Сети договор на поставку в город Грязи нового музыкального инструмента. Для учреждения приобрели рояль за 750 000 рублей. Тендер на поставку инструмента проводили как закупку у единственного поставщика. Им выступила организация из Санкт-Петербурга.

В такую высокую сумму оценили инструмент от Zimmerman. Грязинскому центру культуры нужна модель SG3 в черном полированном корпусе. Фирма Zimmermann была основана в 1884 году братьями Максом и Рихардом Циммерманнами в городе Мёлькау под Лейпцигом. Пианино Zimmermann отличаются высокими стандартами стиля, качества и звучания, что важно для любого пианино. Все модели выпускаются только в черном цвете и полированной отделке.

Рояль за 750 000 рублей поступит на улицу Воровского в город Грязи в течение 45 дней.
Теги новости: Тендер, закупка
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Ваши комментарии
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Добровская кущёвка
27 декабря 2016 г., 14:50
701 226,88р. Кто больше?
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ea44/view/common-info.html?orderId=8615071
indezit
27 декабря 2016 г., 14:39
В Сирию всех пианистов. Обязательно на Ту-154.
Неавтофанат
27 декабря 2016 г., 14:38
Очень скользкой инструмент!
Все комментарии (8)
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