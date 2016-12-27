В Грязинском районе действуют бригады Дедов Морозов

Фото: szn.lipetsk.ru

Они поздравляют пенсионеров и детей-инвалидов на дому

Бригады Дедов Морозов начали свою работу в центре социальной защиты населения по Грязинскому району. Первые поздравления получили дети-инвалиды, дети из семей риска, дети из многодетных семей, а так же бабушки и дедушки, состоящие на надомном социальном обслуживании.

Дед Мороз приходит в гости, как и положено, со Снегурочкой. Они устраивают весёлые конкурсы и игры, водят хороводы, распевают песенки и слушают стихотворения как юных, так и взрослых исполнителей. Ведь предновогодние дни – прекрасное время вспомнить своё детство и оживить в душе чувство ожидания праздника и настоящего чуда.

Визит сказочных героев накануне Нового года – традиционный подарок сотрудников центра соцзащиты своим подопечным, сообщает Управление социальной защиты населения.