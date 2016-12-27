НЛМК вольет в экологию производства больше половины бюджета Липецка

Регион готовится к Году экологии.

НЛМК стал единственным предприятием в Липецкой области, которое подписало четырехстороннее соглашение о реализации экологических мероприятий с администрацией региона, Минприроды и Росприроднадзором в преддверии Года экологии.Липецкая площадка НЛМК потратит около 5 миллиардов рублей на экологическое перевооружение. Об этом сообщила сегодня на брифинге в администрации Липецкой области начальник управления экологии и природных ресурсов региона Елена Бадулина.Всего же в Год экологии в Липецкой области будет реализовано 74 природоохранных мероприятия, направленных на улучшение экологической обстановки и вовлечение населения в решение экологических проблем.- В будущем году мы планируем расширить формат Детского экологического форума, - отметила Елена Бадулина. – Для школьников старшего и среднего звена появится номинация «Экологические проекты». Тем самым мы хотим сделать упор на научную деятельность. Ведь каждый проект потом может быть реализован.Традиционными станут акции «Бумаге – вторую жизнь», субботник «День малых рек», День отказа от личного транспорта, «Час земли».