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НовостиОбщество

НЛМК вольет в экологию производства больше половины бюджета Липецка

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27 декабря 2016 г., 12:58
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НЛМК вольет в экологию производства больше половины бюджета Липецка

Регион готовится к Году экологии.

НЛМК стал единственным предприятием в Липецкой области, которое подписало четырехстороннее соглашение о реализации экологических мероприятий с администрацией региона, Минприроды и Росприроднадзором в преддверии Года экологии.
Липецкая площадка НЛМК потратит около 5 миллиардов рублей на экологическое перевооружение. Об этом сообщила сегодня на брифинге в администрации Липецкой области начальник управления экологии и природных ресурсов региона Елена Бадулина.
Всего же в Год экологии в Липецкой области будет реализовано 74 природоохранных мероприятия, направленных на улучшение экологической обстановки и вовлечение населения в решение экологических проблем.

- В будущем году мы планируем расширить формат Детского экологического форума, - отметила Елена Бадулина. – Для школьников старшего и среднего звена появится номинация «Экологические проекты». Тем самым мы хотим сделать упор на научную деятельность. Ведь каждый проект потом может быть реализован.

Традиционными станут акции «Бумаге – вторую жизнь», субботник «День малых рек», День отказа от личного транспорта, «Час земли».
Теги новости: экология
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