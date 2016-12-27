Липецкий курорт будут исследовать

"Повседневную жизнь липецкой провинции" и не только могут описать все желающие.

Отдел абонемента Липецкой областной универсальной научной библиотеки объявил конкурс исследовательских работ "Курортный сезон: на Липецких водах". Конкурс проводится в рамках проекта "Липецкiй сезонный листокъ. Уроки занимательного краеведения", поддержанного Благотворительным фондом Михаила Прохорова.Цель конкурса - развитие творческого мышления, навыков работы с документальными источниками, умения аргументированно излагать свою точку зрения.Конкурс проводится для непрофессиональных авторов. Принять участие могут все желающие от 14 лет и старше, предоставившие свои работы. На конкурс принимаются исследовательские работы на темы: «Развлекательная культура курорта «Липецкие минеральные воды», «Как и чем лечились на «Липецких минеральных водах», «Реклама как зеркало жизни» (по страницам липецких курортных газет), «Отдыхающие на курорте «Липецкие минеральные воды»: социальный портрет курортника на рубеже 19 - нач. 20 вв.», «Повседневная жизнь липецкой провинции (конец 19 – нач. 20вв.)», «Липецкое Петровское общество», «История одного лета: записки отдыхающего».Конкурсные работы принимаются с 10 января по 1 апреля 2017 года. Победители получат сертификаты на приобретение книг (1-е место - 3 тысячи рублей, 2-е место - 2 тысячи рублей; 3-е место - 1 тысяча рублей).