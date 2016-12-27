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НовостиКультура

Липецкий курорт будут исследовать

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0
27 декабря 2016 г., 12:31
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Липецкий курорт будут исследовать

"Повседневную жизнь липецкой провинции" и не только могут описать все желающие.

Отдел абонемента Липецкой областной универсальной научной библиотеки объявил конкурс исследовательских работ "Курортный сезон: на Липецких водах". Конкурс проводится в рамках проекта "Липецкiй сезонный листокъ. Уроки занимательного краеведения", поддержанного Благотворительным фондом Михаила Прохорова.

Цель конкурса - развитие творческого мышления, навыков работы с документальными источниками, умения аргументированно излагать свою точку зрения.

Конкурс проводится для непрофессиональных авторов. Принять участие могут все желающие от 14 лет и старше, предоставившие свои работы. На конкурс принимаются исследовательские работы на темы:  «Развлекательная культура курорта «Липецкие минеральные воды», «Как и чем лечились на «Липецких минеральных водах», «Реклама как зеркало жизни» (по страницам липецких курортных газет), «Отдыхающие на курорте «Липецкие минеральные воды»: социальный портрет курортника на рубеже 19 - нач. 20 вв.», «Повседневная жизнь липецкой провинции (конец 19 – нач. 20вв.)», «Липецкое Петровское общество», «История одного лета: записки отдыхающего».

Конкурсные работы принимаются с  10 января по 1 апреля 2017 года. Победители получат сертификаты на приобретение книг (1-е место -  3 тысячи рублей, 2-е место - 2 тысячи рублей; 3-е место - 1 тысяча рублей).  
Теги новости: туризм, курорт, исследование, конкурс
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Корнелий Шнапс
27 декабря 2016 г., 12:46
"Повседневную жизнь липецкой провинции" и не только могут описать все желающие.

так мы же ее миллион раз уже и описали, и описали в комментах.
андрей
27 декабря 2016 г., 12:42
Это тот курорт где дерьмом от зоопарка воняет или другой какой то ?
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