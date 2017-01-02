Что заставит похудеть наши кошельки в нынешнем году

﻿Куранты уже оповестили о том, что новый год пришел, подарки розданы, а салаты почти доедены. Кажется, самые главные и опустошительные траты позади, можно перейти в режим экономии.

Увы, наступивший год готов зарубить эти желания на корню. Практически все мы так или иначе ощутим удар по кошельку. Сила этого удара обусловлена санкциями против нашей страны, падением покупательского спроса, постоянными скачками стоимости нефти, дефицитом бюджета… Итог один – часть товаров и услуг дорожает.

Итак, где же нас ожидает рост цен и дополнительные расходы?

Услуги ЖКХ

В наступившем году мы будем больше тратить на ЖКХ, в частности коммунальные услуги для Липецкой области возрастают на 4,2%. В июле нас ждет плановый рост тарифов на оплату потребляемой электроэнергии — в среднем по стране он составит 4%, а непосредственно в Липецкой области согласно постановлению регионального Управления энергетики и тарифов на 3,9%. Так, для городского населения стоимость киловатт/часа составит 3,43 рубля вместо нынешних 3,30, для сельского и приравненных к нему — 2,40 рублей (сейчас — 2,31 рублей). Кроме того планируется повышение платы за газ (в пределах 3%).

Автомобили

Цены на них вырастут, хотя и неравномерно. На итоговый ценник повлияют страна-производитель и курс валюты (для иностранных авто этот пункт особенно актуален). На стоимость бюджетных продуктов отечественного автостроения повлияет подорожание системы ЭРА-ГЛОНАСС. Минимально их предполагается поднять на 5%, однако размер пошлин и изменения курса доллара могут увеличить конечную сумму на 10-15%, а некоторые эксперты прогнозируют рост стоимости авто на треть. Между тем, липецкие автодилеры практически повсеместно уже переписали ценники. Так, отечественные авто для липецких покупателей стали дороже на 4%-5%. Выросли цены на импортные машины: в зависимости от решения производителей на разные модели различной комплектации их стоимость увеличилась от 4-8% до 10-15%. Минимальная наценка начинается от 20-25 тыс. рублей.

Бензин и дизельное топливо

Если вы раскошелитесь на автомобиль, или он у вас уже есть – готовьтесь к дополнительным тратам на топливо. Это связано с тем, что акциз на бензин 5 класса будет оцениваться в 10 858 руб. за тонну (сейчас эта цифра составляет 6 450 руб.). Но вот какой будет итоговая цена топлива на липецких заправках, остается конфиденциальной информацией.

Табак

Курильщикам также придется затянуть пояса. Новые ценники могут «порадовать» стоимостью пачки сигарет в 220 рублей: до нового года минимальная ставка акциза составляла 1680 рублей за тысячу сигарет, теперь она готова вырасти до 2123 рублей. Ставки акцизов на табак на 2017 год пересматривали несколько раз, и в итоге повысили и фиксированную, и адвалорную часть акциза — в сумме почти на 30%: согласно поправкам в Налоговый кодекс с начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26%. Минимальную ставку акциза планировалось увеличить с 1680 до 1930 рублей на 1 тыс. сигарет, Однако Минфин решил проиндексировать последнее значение на 10% — таким образом, сумма выросла до 2123 рублей на 1 тыс. сигарет. Между тем, липецкие поставщики отмечают: новые цены жители региона увидят позже — пока реализуют табачные изделия из старых запасов. Однако они не исключают заметного скачка цен на сигареты (до 20-30%), когда на прилавках появится продукция, которую производители начнут реализовать поставщикам после 1 января.

Алкоголь

Благодаря повышению акцизов на алкогольсодержащие товары, цена на водку и прочее спиртное может подняться 3-5%. Однако сегодня липецким продавцам-оптовикам сложно назвать новую стоимость крепкого спиртного: в схеме перечисления акцизов данной категории даже на момент перезаключения договоров остаются непроясненные законом моменты. А вот игристые вина в среднем станут дороже на 5 рублей.

Продукты

Подорожание коснется и продуктов. Продуктовая корзина обойдется нам в нынешнем году примерно на 15% дороже, чем в 2016 году. В зависимости от страны происхождения продукты вырастут в цене по-разному. Тропическая фруктовая экзотика, например, станет дороже предположительно на 20%, а отечественные товары – на 10%-15%. Главный фактор подорожания – рост цены на топливо и плата по системе «Платон», которые заложены в производстве и доставке до потребителей этой самой еды. В январе, по мнению оптовиков, липчане этого еще не ощутят. После праздничных застольных вечеров холодильники остаются полными не один день, цена на овощи и фрукты традиционно в первый месяц года даже снижается. Долгосрочные прогнозы липецкие торговцы не делают, однако предполагают, что стоимость продуктов может вырасти, поскольку в прошлом 2016 году некоторые овощи и фрукты были даже дешевле, чем в 2015-м.

Бытовая техника

Ряд крупных мировых производителей уже заявили до нового года о росте цен на их продукцию в пределах 10%. Так что новые ценники мы, скорее всего, увидим в магазинах: от электроники до бытовой техники. Но, возможно, представители торговых сетей не станут торопиться с этим процессом – особенно, если сильно упадет покупательский спрос. Все-таки ту же стиральную машинку мы покупаем только в случае необходимости.

Недвижимость

Эксперты расходятся во мнении, что нас ждет в нынешнем году. Одни прогнозируют падение цен на рынке вторичного жилья – оно может составить до 20%. Хотя в зависимости от категории земель, города, стоимости стройматериалов и размера спроса некоторые объекты могут даже подорожать. Разноплановые прогнозы эксперты дают по ипотеке. Так, министр финансов РФ заявил, что ипотечные программы в нынешнем году станут дешевле, но представители банков не торопятся подтверждать оптимистичный прогноз министра – еще никто не отменял основную ставку ЦБ РФ, покупательскую способность населения, уровень доходов потенциальных заемщиков, цены на недвижимость. Хотя часть экспертов прогнозирует – интерес к ипотеке в нынешнем году будет расти. По прогнозам липецких риэлторов, в 2017 году цена квартир, скорее всего, останется прежней,а в некоторых случаях станет чуть ниже — на липецком рынке сегодня наблюдается переизбыток объектов для продажи по сравнению со спросом, и это влияет на итоговую стоимость.

Транспортные услуги

Перевозки подорожают благодаря тому, что в нынешнем году запланировано повышение тарифа «Платон».

Лекарства

Прогнозируемое подорожание - 7-15 процентов. Связано оно, в первую очередь, с курсом доллара, к которому привязаны цены на все зарубежные лекарства. В январе липчане смогут приобрести медпрепараты по прошлогодним ценам — за счет уже сделанных в прошлом году закупок. Однако фармацевты не исключают роста цен на импортные препараты, которые зависят от валюты.

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В нынешнем году увеличивается пенсионный возраст госслужащих. 24 мая 2016 года президент РФ подписал закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста чиновников. Во время переходного периода пенсионный возраст будет повышаться на полгода в год. В итоге он должен составить 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Также закон предусматривает постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы с 15 до 20 лет, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера.