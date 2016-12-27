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НовостиОбщество

В Липецке дарили новогодние букеты прохожим

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1
27 декабря 2016 г., 12:19
255
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В Липецке дарили новогодние букеты прохожим

Букеты сделали участники проекта "Активные выходные".

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в Липецке участники проекта "Активные выходные" провели акцию "Подари улыбку миру!", в ходе которой дарили новогодние букеты (изготовленные своими руками) прохожим в ответ на их улыбки. Некоторые участники проекта перевоплотились в Деда Мороза, Снегурочку, озорных зверушек (поросёнка, лису), ходили по улицам и поздравляли горожан с наступающими праздниками

В ходе подготовки к Новому году семейные команды также украшали квартиры и подъезды, наряжали елки, проводили конкурсы на лучших Деда Мороза и Снегурочку, подбирали подарки друзьям и близким, пекли пряничные домики и печенья, лепили пельмени, разучивали стихотворения и песни. Кроме того, юные артисты приняли участие в благотворительном новогоднем представлении, хороводе у ёлочки.  
Теги новости: Новый год, ёлка, праздник
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