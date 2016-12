На праздниках в метро зазвучит музыка из советских комедий‍

Прозвучат и песни группы АВВА

Радиостанция Московского метрополитена «Риома-М» запустила новогоднюю программу. Праздничная радиотрансляция будет идти в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах метрополитена до 8 января, - сообщает официальный сайт мэра Москвы.Пассажиры метро услышат интересные факты, связанные с Новым годом, тематические стихотворения, а также отечественные и зарубежные композиции, в том числе песни из советских и французских комедий.«Впервые в столичном метро прозвучит мелодия из знаменитой французской комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром, музыкальный хит американского тромбониста Гленна Миллера In the Mood, заводная композиция из «Шоу Бенни Хилла» Yakety Sax, а также Little Man в исполнении Шер и Сонни Боно», – говорится в сообщении.Новогоднего настроения добавят и песни из советских комедий и мультфильмов. Среди них «Пока часы двенадцать бьют» из фильма «Чародеи», «Пять минут» из «Карнавальной ночи», а также «Кабы не было зимы…» из мультфильма «Зима в Простоквашино». Также прозвучит классическая музыка.Напомним также, что в новогоднюю ночь метро впервые будет работать круглосуточно.