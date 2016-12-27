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НовостиВ России

На праздниках в метро зазвучит музыка из советских комедий‍

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27 декабря 2016 г., 11:52
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Прозвучат и песни группы АВВА

Радиостанция Московского метрополитена «Риома-М» запустила новогоднюю программу. Праздничная радиотрансляция будет идти в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах метрополитена до 8 января, - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Пассажиры метро услышат интересные факты, связанные с Новым годом, тематические стихотворения, а также отечественные и зарубежные композиции, в том числе песни из советских и французских комедий.

«Впервые в столичном метро прозвучит мелодия из знаменитой французской комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром, музыкальный хит американского тромбониста Гленна Миллера In the Mood, заводная композиция из «Шоу Бенни Хилла» Yakety Sax, а также Little Man в исполнении Шер и Сонни Боно», – говорится в сообщении.

Новогоднего настроения добавят и песни из советских комедий и мультфильмов. Среди них «Пока часы двенадцать бьют» из фильма «Чародеи», «Пять минут» из «Карнавальной ночи», а также «Кабы не было зимы…» из мультфильма «Зима в Простоквашино». Также прозвучит классическая музыка.

Напомним также, что в новогоднюю ночь метро впервые будет работать круглосуточно.
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Московское штучко
27 декабря 2016 г., 12:46
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