В Задонске не могут найти желающих заработать на отлове бездомных животных

А может быть специалистов не устраивает предложенная цена?

Вторую неделю администрация Задонского района не может найти исполнителя работ по отлову бездомных животных, размещая заказ на сайте Госзакупок. Цена лота – 93 тысяч рублей. При этом, необходимо поймать 64 собаки или кошки.

Как говорится в требовании администрации к заказчику, «…отлову подлежат все безнадзорные животные, собаки и кошки, оставшиеся без попечения людей и не имеющие непосредственного надзора со стороны собственника, находящиеся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

В первую очередь подлежат отлову животные, проявляющие агрессию к людям, домашним животным, с признаками заболеваний, создающие опасность для дорожного движения, а также находящиеся на территориях учреждений здравоохранения, образования, спортивных площадок, дворов и т.д.

Отлов безнадзорных животных производится гуманными методами, исключающими нанесение животным увечий, используя разрешенные средства отлова - сети, сачки-ловушки, пневмоустройства с применением обездвиживающих препаратов. При обездвиживании животных с помощью пневмоустройств с применением «летающих» шприцов или дротиков должны использоваться только разрешенные для ветеринарного применения препараты. При отлове безнадзорных животных категорически запрещается: отстреливать животных из любого вида огнестрельного оружия; применять при отлове животных миорелаксанты; отлавливать безнадзорных животных в присутствии детей; присваивать себе и продавать отловленных животных; изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без соответствующего постановления суда или письменного обращения владельца животного, владельца квартиры, строения; снимать с привязи животных, временно оставленных у мест общественного пользования.

Немедленное умерщвление животного допускается: если животное создает реальную угрозу жизни и здоровью человека в момент отлова; для прекращения страдания животных при увечье или травмах; при невозможности оказания ему помощи….», - говорится в документе.