Искать:
27
Вторник, 27 декабря 2016 г.13:06
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Задонске не могут найти желающих заработать на отлове бездомных животных

Рекомендую
0
27 декабря 2016 г., 11:41
13
545
Изменить шрифт
В Задонске не могут найти желающих заработать на отлове бездомных животных

А может быть специалистов не устраивает предложенная цена?

Вторую неделю администрация Задонского района не может найти исполнителя работ по отлову бездомных  животных, размещая заказ на сайте Госзакупок. Цена лота – 93 тысяч рублей. При этом, необходимо поймать 64 собаки или кошки.

Как говорится в требовании администрации к заказчику, «…отлову подлежат все безнадзорные животные, собаки и кошки, оставшиеся без попечения людей и не имеющие непосредственного надзора со стороны собственника, находящиеся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

 В первую очередь подлежат отлову животные, проявляющие агрессию к людям, домашним животным, с признаками заболеваний, создающие опасность для дорожного движения, а также находящиеся на территориях учреждений здравоохранения, образования, спортивных площадок, дворов и т.д.

Отлов безнадзорных животных производится гуманными методами, исключающими нанесение животным увечий, используя разрешенные средства отлова - сети, сачки-ловушки, пневмоустройства с применением обездвиживающих препаратов.  При обездвиживании животных с помощью пневмоустройств с применением «летающих» шприцов или дротиков должны использоваться только разрешенные для ветеринарного применения препараты. При отлове безнадзорных животных категорически запрещается: отстреливать животных из любого вида огнестрельного оружия; применять при отлове животных миорелаксанты; отлавливать безнадзорных животных в присутствии детей; присваивать себе и продавать отловленных животных; изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без соответствующего  постановления суда или письменного обращения владельца животного, владельца квартиры,   строения; снимать с привязи животных, временно оставленных у мест общественного пользования.

Немедленное умерщвление животного допускается: если животное создает реальную угрозу жизни и здоровью человека в момент отлова; для прекращения страдания животных при увечье или травмах; при невозможности оказания ему помощи….», - говорится в документе.

Теги новости: отлов, бездомные, бродячие, животные,
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Липецких животных будет истреблять житель Тербунов
Липецких животных будет истреблять житель Тербунов
05.04.2016 15:28:54
187
9488
Исполнители заказа на отлов собак в Липецке забрали домашнего пса
Исполнители заказа на отлов собак в Липецке забрали домашнего пса
15.04.2016 10:25:16
179
4200
В Липецке убьют 2 330 кошек и собак
В Липецке убьют 2 330 кошек и собак
26.04.2016 16:13:08
140
6215
Сокол примет митинг зоозащитников
Сокол примет митинг зоозащитников
24.05.2016 09:19:18
16
1643
В Липецке нашли место для приюта брошенных животных
В Липецке нашли место для приюта брошенных животных
08.07.2016 09:44:59
25
3148
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Зоозащитница
27 декабря 2016 г., 13:02
Ким,
Первым тебя там обработают и подадут людям.
Ким
27 декабря 2016 г., 13:00
Надо построить карейский ресторан,и вопрос сам собой решится.
Зоозащитница
27 декабря 2016 г., 12:56
Прайс на отлов,
В святом Задонске гадости нет. Был один, так подох, чуть жену не уничтожил. Других, если найдутся такие отморозки, Тихон Задонский с неба уничтожит, что бы такая гадость на земле святой не жила.
Все комментарии (13)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро