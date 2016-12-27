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НовостиОбщество

76 липецких выпускников провалили итоговое сочинение

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27 декабря 2016 г., 11:14
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76 липецких выпускников провалили итоговое сочинение

А значит, пока они не допущены к ЕГЭ.

Как рассказал GOROD48 директор Центра мониторинга и оценки качества образования Сергей Жданов,  итоговое сочинение в Липецкой области писали 4378 человек и 96 человек - изложение. 76 выпускников получили "незачёт". Но у ребят будет ещё две возможности пересдачи - в феврале и мае.

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, итоговое сочинение 7 декабря 2016 года написали 618 тысяч участников, в том числе 614 тысяч выпускников текущего года. Порядка 98% выпускников получили за сочинение «зачет».

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений тем сочинений в 2016-2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение»,  «Опыт и ошибки»,  «Дружба и вражда».

Самым популярным направлением у выпускников этого года стало направление «Разум и чувство». На втором месте по популярности направление «Честь и бесчестие», на третьем - «Дружба и вражда».

Итоговое изложение написали около 13 тысяч участников, «зачет» получили 98% из них.

Итоговое сочинение проводилось в этом году в третий раз. Его успешное написание является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Процедура и порядок проведения сочинения по сравнению с предыдущим годом не изменились. Итоговое сочинение прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев.

Участники итогового сочинения (изложения) были ознакомлены со своими результатами до 21 декабря.

Обучающиеся, получившие «незачет», смогут повторно принять участие в сочинении (изложении) 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.

К итоговому сочинению (изложению) можно подготовиться, в том числе, с помощью методических рекомендаций по подготовке, опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.
Теги новости: сочинение, ЕГЭ, экзамен, выпускник
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Ваши комментарии
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Линда
27 декабря 2016 г., 13:05
Не удивительно. Как сейчас учат - это еще хорошо написали! Я раньше в школе сочинение по 7 листов писала, думала, анализировала, сравнивала...А сейчас они сочинений очень мало пишут - прошли, например, "Война и Мир" - и сдали ЭССЕ на полторы странички! Что там можно о таком произведении в таком объеме написать? А еще, дочь, вместо того, что бы "Анну Каренину" читать и учиться мыслить по книге, излагать свои чувства и переживания, смотрела фильм на уроке литературы! Когда это такое было, что ТАКИЕ ЗНАЧИМЫЕ произведения по фильму изучали? И чем потом они делились? Актеров обсуждали? Костюмера? Режиссера?
выпускник советской школы
27 декабря 2016 г., 12:51
Дать что-либо,в том числе и знания, можно только тому, кто хочет брать и получать.
инспектор ...
27 декабря 2016 г., 12:12
немножко не до учили..
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