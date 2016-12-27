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НовостиОбщество

Самой "горячей" темой для липчан стала безопасность детских товаров

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0
27 декабря 2016 г., 10:47
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Самой "горячей" темой для липчан стала безопасность детских товаров

Так же липчан волнуют права потребителей.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в этом году было организовано 8 тематических «горячих линий». Всего на тематические «горячие линии» Управления в 2016 году поступило 375 обращений от жителей Липецкой области. В том числе на "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров (одежды, обуви, игрушек, школьных принадлежностей и т.д.) – 85 обращений, "горячую линию" во «Всемирный день защиты прав потребителей» – 78 обращений.

«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, требования и рекомендации к школьной форме приняла 61 обращение, «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, посвященная Всемирному дню защиты детей – 58 обращений, посвященная Всемирному дню здоровья  – 38 обращений, приуроченная к Всемирному дню качества – 36 обращений, посвященная «Всероссийской неделе сбережений 2016» – 12 обращений, по вопросам маркирования товаров из натурального меха – 7 обращений.

По телефону действующей «горячей линии» 8 (4742) 27 25 98 Управления Роспотребнадзора по Липецкой области за год поступило 1702 телефонных обращения, из них 655 – в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 989 – по вопросам в сфере защиты прав потребителей, по уведомительному порядку и вопросам лицензирования – 58. По всем поступившим вопросам даны разъяснения в рамках полномочий Роспотребнадзора.

Управление напоминает, что обращения можно направить письменным заявлением в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60-а) или в электронном виде, для чего необходимо зайти на сайт Управления 48.rospotrebnadzor.ru и заполнить раздел «Прием обращений граждан».
Теги новости: Роспотребнадзор
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