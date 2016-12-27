Для липчан увеличился срок ипотечного кредита

С начала нынешнего года средний срок ипотечного кредита в Липецкой области вырос на 0,9%, или около 2 месяцев.

В целом средний срок ипотечного кредита на 1 декабря составил в нашем регионе 15,30 года против 15,17 лет на 1 января. По данному показателю Липецкая область оказалась на 20 месте. Об этом сообщает исследование экспертов Национального бюро кредитных историй.Средний срок ипотечного кредита в стране на 1 декабря оказался ниже - 14,74 лет, увеличившись на 2,5% (или на 4,4 месяца) по сравнению с аналогичным показателем начала года (14,38 лет).Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (18,15 лет), Астраханской области (16,98 лет), Рязанской области (16,80 лет) и Краснодарском крае (16,75 лет), а самые «маленькие» - в Чеченской республике (13,61 лет), Волгоградской и Белгородских областях (13,64 лет и 13,68 лет соответственно). В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита за 11 месяцев 2016 года отмечена в Камчатском крае (+6,6%), Краснодарском крае (+5,7%), Республике Мордовия (+5,1%) и Орловской области (+5,0%). Отрицательную динамику данного показателя продемонстрировали всего два субъекта федерации – Владимирская область (-2,6%) и Республика Татарстан (-0,5%).По мнению экспертов, рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства.